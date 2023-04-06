竹山網球場年久失修 蔡培慧爭取經費促成翻新

竹山鎮立網球場年久失修，硬式地面多處龜裂，球友容易跌傷，民進黨立委蔡培慧獲知，促成翻新為紅土球場，總經費1200萬元，其中教育部體育署補助888萬元、地方配合款312萬元。

協助竹山鎮地方建設，蔡培慧今天下午由竹山鎮長陳東睦等人陪同，陸續會勘竹山鎮立網球場、秀林里中坑路農路改善、延正里公正巷排水改善、木屐寮農路改善等工程，蔡培慧會勘鎮立網球場時接受媒體聯訪表示，持續積極爭取中央資源，改善南投縣體育硬體設備。

蔡培慧說，鎮立網球場使用已久，地板龜裂嚴重，使用者容易跌倒受傷，為延長球場使用壽命，經與專家、地方球友討論後，決定改善為紅土球場，除提升球場品質，更重要是有彈性的紅土球場更能保護網球愛好者膝蓋，她已向教育部爭取核定新台幣1200萬元總經費。

陳東睦表示，感謝蔡培慧爭取獲球場改善經費，不僅提升竹山鎮運動設施，更讓愛好打網球居民能有一處完善場域，鎮公所會全力配合，目前展開設計標案，盼新球場儘速翻新完工，進一步推廣網球運動。

球場使用者劉信昇表示，鎮立網球場目前是硬式地面，對球友膝蓋負荷較大，球隊成員都希望能更新為紅土球場，友善年長使用者，以吸引更多熱愛網球者來此運動，感謝蔡培慧大力爭取經費及陳東睦幫忙，這次大翻修也會更新照明，夜間運動更安全。