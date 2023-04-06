西濱彰化段恢復區間測速…車禍死傷數相比同期只少5件 遭疑無效果

彰化縣目前僅有的區間測速系統位於在台61線西濱快速道路彰化縣鹿港段，2021年4月15日因系統時間準確性出問題暫停使用，去年3月1日起恢復執法後，到今年3月為止，共取締2250件，但車禍死傷件數與前年同期相比，只少了5件，議員認為看不出減少車禍的明顯效果，顯然不符合比例原則。

台61線彰化段區間測速系統，是從北上177公里至168.1公里（洋厝匝道至伸港匝道）間全長近9公里，縣警局統計，此一路段去年3月1日恢復執法後，到今年3月31日共取締2250件超速案件，A1（24小時內死亡）車禍2件2人，受傷46件，與前年還未恢復執法的A1車禍2件2人，受傷51件，只減少5件。

相對於2020年3月1日開張的頭一個多月，此一區間測就開了3627件罰單，卻因攝影機韌體出包，導致系統時間失準，罰單後來全部撤銷，直到去年3月1日恢復執法，卻是一整年才取締2250件，取締件數顯然不能相比。

警方人員表示，其實台61線彰化縣段長達51.3公里，實施的路段只有洋厝匝道至伸港匝道北上9公里路段，由於都有告示，而且實施一段時日，很多駕駛人到實施區間測速路段即會自動控制速度，取締案件才會遽減；至於車禍死傷案件只減少5件，很多駕駛人在區間路段依速限行駛，過了此一區段，再猛踩油門，才造成車禍死傷案件居高不下。

縣議員楊子賢指出，61線西濱快速道路鹿港段從恢復實施區間測速與未恢復前同期相比，車禍傷亡才減少5件，顯然政府花大錢建置區間測速系統，陷入科技執法的迷思，來監控人民，卻看不出減少車禍的明顯效果，證明是不符合比例原則，雖說，取締違規仍是必要手段，但政府運用更多資源檢改善道路設計，同時加強用路人遵守駕駛習慣，才能有效減少車禍發生。