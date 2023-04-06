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台中葫蘆墩文化中心40周年 4月表演首場重頭戲「街藝派對」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「大開劇團」推出兒童歌舞劇新作「好久茶的秘密14-魔法學院神秘事件」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
「大開劇團」推出兒童歌舞劇新作「好久茶的秘密14-魔法學院神秘事件」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

台中市葫蘆墩文化中心歡度40周年，4月展開表演、慶賀典禮、特展、文創市集等一系列精采活動，規劃豐富有趣的親子節目，首場重頭戲「街藝派對」，集結八場街頭藝人滙演，4月8日、9日周末登場。

台中市文化局表示，葫蘆墩文化中心戶外廣場4月8日、9日連續兩天舉辦「街藝派對」，邀請八位知名街頭藝人，包括「即將成真火舞團」-花火舞姬林捲兒以火焰呼拉圈，結合多種風格無限的火舞表演、榮獲國際冠軍的方庭良扯鈴表演、令人驚艷的Uni優尼客當代馬戲團「馬戲嘉年華」，還有默劇、身體特技、丟球雜耍晃梯、舞蹈、魔術等精采演出，讓親子免費欣賞，共度4月歡樂兒童月。

文化局指出，4月29日邀請全國知名、國藝會Taiwan Top團隊「大開劇團」演出兒童歌舞劇新作「好久茶的秘密14-魔法學院神秘事件」，魔法學院發生懸疑的失蹤案，使降魔騎士們的調查陷入瓶頸，經過一連串追捕嫌疑犯的恐懼挑戰後，終在巫神皇后面臨生死關頭時刻揭曉真相。

導演李明澤以反轉手法打造原創魔幻歌舞劇，讓觀眾從劇情及不同角色中，學習「愛與勇氣」及「守護與團結」。演出當天規劃兩場免費「藝遊劇場導覽」，讓參與的大小觀眾實際走上舞台，體驗劇場內神奇的祕密基地。購票可洽Opentix售票系統(https://reurl.cc/1emYpD)。

街藝派對-花火舞姬，林捲兒結合多種風格無限的火舞表演。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
街藝派對-花火舞姬，林捲兒結合多種風格無限的火舞表演。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

劇場 文化局

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