在地食材作原料 「彰化味」義式冰淇淋入列鹿港美食
從小在鹿港鎮長大的趙韻嵐，前往歐洲打工換宿時愛上義式冰淇淋，在當地學習義式冰淇淋作法，回台在鹿港鎮開店，以彰化在地食材作為原料，製作出有「彰化味」的冰淇淋。
趙韻嵐雖不是餐飲本科畢業，不過大學畢業後前往歐洲及澳洲打工換宿，在義大利停留時接觸到當地義式冰淇淋，愛上冰淇淋滋味，留在當地學習怎麼製作最道地的義式冰淇淋，回到台灣後雖成為上班族，卻又因忘不了義式冰淇淋滋味，決定回到鹿港創業開店。
趙韻嵐今天接受媒體聯訪時說，她特別選擇彰化在地的社頭芭樂、大村葡萄等食材，推出各種口味的冰淇淋，希望讓大家來到鹿港，除了有肉包、蚵仔煎及糕餅外，還有不同美食可選。
趙韻嵐在鹿港經營冰淇淋店，也向彰化縣政府申請青創補助，獲得新台幣30萬元補助，縣長王惠美上午也來到趙韻嵐的冰淇淋店，鼓勵青年創業；王惠美說，趙韻嵐選在鹿港老街開店，為這條古色古香的老街增添好味道。
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