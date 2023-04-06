台中燈會燈區封鎖未拆挨轟 市府規畫再展：今部分開放
中台灣燈會今年首度移師台中中央公園舉辦，2月中旬展期結束後，建設局研議保留部分燈區再展，但市議員陳淑華指出，目前燈飾仍在，包含自我體驗區也持續封鎖，長達近2個月時間，痛批市府執行效率太差，影響民眾使用。
建設局表示，該展區廣受好評，刻正調整展區事宜，規畫將保留具有特色紀念展品，供民眾到訪參觀，今將先開放自我體驗區，其餘設施陸續預計11日開放，未完成前，歡迎民眾於外圍靜態觀賞。
中台灣燈會今年2月中旬落幕，建設局結合園內自我體驗區，設計「魔盒世界」燈區，區內可愛的萌兔等燈品受好評，市府研議保留部分區域，故先封鎖區域，但時隔至今近2個月時間，該區卻未開放，引民眾議論，直至今早才解封。
陳淑華提到，她自228連假就收到民眾反映，問「園區要封到何時」，如今清明連假都過了，該區仍無動靜，現場僅有「禁止進入」公告，未有其他進一步說明。
對於該區今早開放，陳淑華說，若四月中可解除封鎖，代表燈會結束後就可持續開放，何須拖到現在？若無相關燈光設施配合，又或無現場安全維護工作，民眾進入是否安全，市府是否有做好配套措施？質疑市府效率實在太差。
據了解，建設局計畫留下「飛碟印象」、「萌萌阿達兔」、「生命的願望之樹」等展品，「漂浮森林」將拆除。建設局說，此次「魔盒世界」展區廣受民眾好評，包含具特色的阿達兔、生命樹裝置等深獲民眾喜愛成為打卡熱點，建設局也刻正調整展區事宜，今將先開放自我體驗區，其餘設施陸續預計11日開放。
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