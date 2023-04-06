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國際級足球園區26日動工 盧秀燕：親邀陳建仁攜手見證
台中市長盧秀燕今表示，「台中市足球運動休閒園區」4月26日進行動工典禮，她送邀請函邀行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、教育部潘文忠一起參加。
盧秀燕說，台中市足球運動休閒園區，將是台灣首座符合國際賽事標準的足球「專用」園區，對台中、台灣來講，意義重大。
盧秀燕說明，「台中市足球運動休閒園區」除主要場地，另規劃符合國際賽事標準需求的練習場，看台區可容納達6000席觀眾席，完工後，未來國際足球賽事就可爭取在台灣舉行。
台中洲際棒球場在北屯，「台中市足球運動休閒園區」在南屯，讓城市均衡發展。足球運動休閒園區有助推廣足球，另可引進國際賽事行銷台中。例如台中洲際棒球場3月舉辦世界棒球經典賽（WBC），有效行銷台中，未來台中擁有更多國際性運動場館，有助運動觀光帶動食、衣、住、行、育、樂產業，對行銷城市有極大助益。
運動局長李昱叡表示，足球是與世界接軌的運動之一，市府力拚「台中市足球運動休閒園區」加速興建，總經費達15.1億元，由體育署補助5億元，市府自籌10億元，屬國家級重大運動建設，規劃2座11人制專業足球場，符合舉辦國際賽事的標準。
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