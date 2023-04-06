中市足球園區4月26日將動工 盧秀燕邀陳建仁見證

2023世界棒球經典賽在台中成功舉辦，粗估至少為台中市帶來破億元的經濟效益。台中市府加速興建全國首座「足球運動休閒園區」，全區廣達4.7公頃，規劃有兩座11人制國際標準足場及兩座5人制足球場，將於4月26日動工，預計2025年底完工。

台中市長盧秀燕今列席行政院會，還特地帶邀請函，邀請行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、教育部潘文忠參加4月26日足球運動休閒園區的動工典禮。

盧說，台中將打造台灣首座符合國際賽事標準、屬國家級重大運動建設的「台中市足球運動休閒園區」，將於4月26日舉行動工典禮；總經費高達約15億元，中央也有補助，這對台灣足球運動來講意義重大。

台中市運動局長李昱叡表示，盧秀燕市長上任後首度引進迷你足球，深耕六級足球運動發展，更率全國之先推動足球深耕計畫，深入全市29個行政區，目前台中地區足球團隊已達200支隊伍。現雖已有朝馬足球場、太原足球場及西屯足球場，但每年在台中舉辦的足球賽約有250場，場地不敷使用。

台中市府在南屯區益豐路三段及龍富九路交會處打造足球運動休閒園區，規劃兩座11人制專業足球場、兩座5人制人工草皮足球場，並可容納約6000席觀眾席，符合舉辦國際賽事的標準，未來完工啟用後，除支持各級足球隊訓練或休閒使用外，也作為國內外大型足球競賽與活動的專用場地。

李昱叡說，2023世界棒球經典賽，為近10年來在台中舉辦最頂級的國際棒球賽事，成功將台中市推向國際舞台，達到良好的城市行銷。尤其各國隊伍到台中競賽，光中華隊4場主場賽事，每場都滿場2萬人，至於其他國家賽事，每場也達7000人，售票加上球迷的飲食與交通，還有周邊商品販售，粗估超過1億元經濟效益。

李昱叡提到，近幾年國內大型足球賽事很多，可惜全國無專業足球場設置，多是田徑場中央人工草坪作為足球場，台中規劃全國首座足球運動休閒園區，去年8月首次上網公告招標，受缺工及原物料上漲影響，歷經2次流標，總經費從13.7億增至15.1億元，體育署補助5億元，市府自籌10.1億元，最終於去年底成功發包，將於4月26日動工。