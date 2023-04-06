民代爭取412萬元 補足大甲國小新舊校舍教室設備

台中市大甲國小舊行政大樓重建後部分教學設備不足，影響學生學習環境，中市議員李文傑今天召集中市教育局、校方現場勘查爭取412萬元經費，希望補足教學設備。

大甲國小校長李金發說明，該校新的行政大樓拆除重建工程目前已完成約98%，針對內部14間教室、圖書室、視聽教室等設備尚缺308萬多，北側西校舍約需103萬多，共需412萬元左右經費挹注，讓小朋友在未來新校舍蓋完後，有更好的學習環境，他感謝市長盧秀燕、教育局長蔣偉民及議員李文傑協助。

教育局長蔣偉民說，自民國108年起，教育局挹注大甲國小近兩億元做校舍改建及半戶外球場的興建，希望學生能安心學習、快樂成長，這次教室設備經費缺口不足部分，教育局會盡力來協助，讓學生們享有更好的學習空間。