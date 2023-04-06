要價380萬元 彰化獲贈首輛「巴騰堡格紋」救護車

彰化縣消防局去年救護出勤達6萬多件，救護車耗損極大，今天由鹿港子弟楊靜惠、楊明仁，共同捐贈全縣首輛、總價380萬元的「巴騰堡格紋」高頂救護車。消防局指出，「巴騰堡格紋」反光條設計的救護車，在日照或夜間車燈照明下可提高辨識度，讓用路人即早發現到救護車，也可提升救災人員出勤行車安全。

救護車捐贈儀式今天在鹿港消防分隊舉行，縣長王惠美出席時表示，非常感謝楊靜惠老師、楊明仁董事長為延續父親楊忠元的熱心精神，捐贈消防局最新的高頂救護車，造福鹿港的鄉親。

王惠美說，楊忠元先生出生於鹿港，成年後至台中經商，從事藤椅製造與飼料銷售，曾經擔任過兩屆台中飼料公會理事長，從商之餘，他仍不斷地做公益，參加國際賑災、捐棺等慈善公益40餘年，直到2021年辭世，子女為緬懷父親長期從事公益，且家中多名親友從事義消，所以用父親楊忠元名義捐贈這輛救護車。

這輛救護車還是全縣首輛「巴騰堡格紋」高頂救護車，車內還配有12導程心電圖機，有助於為緊急傷病患提供更優質的救護服務。