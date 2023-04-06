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大甲媽祖APP遶境護照功能 實地到各宮廟完成打卡將獲遶境證書

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「大甲媽祖APP」及「大甲媽祖遶境進香衛星定位服務網」，可提供查詢媽祖鑾轎的即時位置，更提供超商、速食店、加油站、微笑單車站點、救護站、盥洗站、快送站等資訊。圖／大甲鎮瀾宮提供
「大甲媽祖APP」及「大甲媽祖遶境進香衛星定位服務網」，可提供查詢媽祖鑾轎的即時位置，更提供超商、速食店、加油站、微笑單車站點、救護站、盥洗站、快送站等資訊。圖／大甲鎮瀾宮提供

大甲媽遶境本月21日晚上起駕，為鼓勵信徒走完全程，透過「大甲媽祖APP」於遶境進香期間實地走訪各宮廟完成打卡記錄，大甲鎮瀾宮將針對走完全程的信徒頒發該年度獨一無二的遶境證書，每張證書都有獨立編號與年度，可作為個人全程參與的最佳佐證。

「大甲媽祖APP」及「大甲媽祖遶境進香衛星定位服務網」今年提供查詢媽祖鑾轎的即時位置，更提供超商、速食店、加油站、微笑單車站點、救護站、盥洗站、快送站等資訊，今年更加入「生活快送」服務，可查詢到由全球快遞提供的新興代送服務，透過電話就可在指定地點取得配送物品的服務。

癸卯年「大甲媽祖遶境進香」將於4月21日晚上11點05分起駕，負責提供媽祖鑾轎衛星定位服務及大甲媽祖APP的服務團隊，今天到大甲鎮瀾宮參拜祈福，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤長、天眼衛星科技董事長周天穎、總經理穆青雲共同擔任主祭者，並邀請逢甲大學GIS中心、中華電信、準線智慧科技、全球快遞、精誠資訊、微笑單車等協力團隊一同陪祭。

「大甲媽祖APP」及「大甲媽祖遶境進香衛星定位服務網」提供查詢媽祖鑾轎的即時位置，更提供超商、速食店、加油站、微笑單車站點、救護站、盥洗站、快送站等資訊，也可透過鑾轎上的4支攝影機，從媽祖視角看到遶境進香實況。

另可透過大甲鎮瀾宮所提供的直播服務，不定時提供現場最新活動畫面。今年度再加入「生活快送」服務，可以查詢到由全球快遞所提供的新興代送服務，只要透過電話，就可在指定地點取得配送物品的服務。

「大甲媽祖APP」由天眼衛星科技股份有限公司和逢甲大學GIS中心、中華電信、準線智慧科技、全球快遞、精誠資訊、微笑單車等團隊，連續18年公益贊助，提供媽祖鑾轎衛星定位、導航、即時影像及鎮瀾宮現場Live直播服務、遶境進香路線等資訊，包含預計抵達時間、地點，提供現場跟轎或線上參與的信徒，配合媽祖鑾轎的即時位置資訊，輕鬆規劃跟轎行程。

為鼓勵更多信徒透過「大甲媽祖APP」追隨媽祖，下載「大甲媽祖」APP，即可參加天眼粉絲團活動，有機會獲得由大甲鎮瀾宮所提供的限量贈品，活動內容詳參「大甲媽祖APP」。

天上聖母遶境進香即時衛星定位服務網：https://mazu.skyeyes.tw/

天眼衛星科技粉絲專頁：https://www.facebook.com/skyeyes.gps

大甲媽祖iOS APP：http://bit.ly/MAZUIOS

大甲媽祖Android APP：http://bit.ly/MAZUANDROID

「大甲媽祖APP」及「大甲媽祖遶境進香衛星定位服務網」，可提供查詢媽祖鑾轎的即時位置，更提供超商、速食店、加油站、微笑單車站點、救護站、盥洗站、快送站等資訊。圖／大甲鎮瀾宮提供
「大甲媽祖APP」及「大甲媽祖遶境進香衛星定位服務網」，可提供查詢媽祖鑾轎的即時位置，更提供超商、速食店、加油站、微笑單車站點、救護站、盥洗站、快送站等資訊。圖／大甲鎮瀾宮提供

大甲媽祖 鎮瀾宮

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