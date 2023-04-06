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中市環保局攜手小黃 裝AI智慧辨識設備揪出烏賊車

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局與55688集團旗下全台規模最大的計程車業者「台灣大車隊」合作，安裝車載式高污染車輛AI智慧辨識設備在計程車上，揪出行駛中未排氣定檢機車及烏賊車。圖／台中市環保局提供
台中市環保局與55688集團旗下全台規模最大的計程車業者「台灣大車隊」合作，安裝車載式高污染車輛AI智慧辨識設備在計程車上，揪出行駛中未排氣定檢機車及烏賊車。圖／台中市環保局提供

台中市環保局與55688集團旗下全台規模最大的計程車業者「台灣大車隊」合作，安裝車載式高污染車輛AI智慧辨識設備在計程車上，拍攝行駛中的未排氣定檢機車及烏賊車，並查緝該車輛通知車主限期改善或汰除高污染車輛，以提升空氣品質。

環保局自109年起於全市重要幹道或路口陸續架設共22組車牌影像辨識設備，同時結合AI智慧判煙技術，管制未排氣定檢機車及烏賊車，榮獲國內外大獎肯定。

環保局表示，考量現階段固定式車辨設備為定點查核，為使管制作為更具機動性，環保局進一步發想以行駛中的車輛，搭載AI智慧辨識設備的創新作法，最後選定「小黃」為最佳方案。

環保局長陳宏益說，首波與30輛計程車合作安裝高污染車輛AI智慧辨識設備，計程車機動深入台中市大街小巷，經AI智慧辨識設備自動擷取行駛中車輛影像畫面，進行AI判煙及車牌影像自動辨識，同時進行GPS即時定位，透過車牌辨識照片，準確找出未排氣定檢機車及高污染車輛的行經位置與日期時間，要求車主限期改善或汰除烏賊車。

55688集團執行長林念臻表示，利用所屬計程車隊作為AI智慧科技辨識設備的行動載體，協助找出未排氣定檢機車及烏賊車，除為環境保護及改善空氣品質盡一分心力，也積極展現企業落實社會責任的義務。

環保局提醒，機車出廠滿5年，應每年於行車執照發照月份前後1個月內實施排氣定期檢驗，若未於期限內完成排氣檢驗，將依空污法規定處500元罰鍰；若超過應檢驗日起6個月未定檢，經通知限改仍逾期未改善者，將加重處分，最重可註銷其牌照。

台中市環保局與55688集團旗下全台規模最大的計程車業者「台灣大車隊」合作，安裝車載式高污染車輛AI智慧辨識設備在計程車上，揪出行駛中未排氣定檢機車及烏賊車。圖／台中市環保局提供
台中市環保局與55688集團旗下全台規模最大的計程車業者「台灣大車隊」合作，安裝車載式高污染車輛AI智慧辨識設備在計程車上，揪出行駛中未排氣定檢機車及烏賊車。圖／台中市環保局提供

AI 計程車 烏賊

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