住超商1個月老夫妻暫入住旅館 社工持續聯繫親屬

七旬黃姓老夫婦最近被發現「住」在台中市豐原區一家超商，累了坐在椅子上入睡，餓了吃善心人士提供的食物，時間估計有1個月。台中市社會局查出老夫婦膝下有一對子女，因親屬不願出面協助，只能先協助老夫婦入住旅館，社工今日持續連繫親屬，協調後續安置生活照顧。

台中市社會局正了解是否遭棄養，家庭暴力及性侵害防治中心也介入協助。社會局說，先前已聯繫上女兒，但女兒說無法照顧，目前仍未連繫上兒子，社工將持續連繫，商議後續生活照顧事宜。

黃姓老翁已76歲，妻子72歲，全部家當裝在兩個袋子裡。老婦人說，兒子今年2月賣掉房子，帶他們到潭子租屋，因房東拒絕他們供奉祖先牌位，住不到1個月就被要求搬走；他們帶著祖先牌位流浪，前幾天才找到供奉的納骨塔，至少祖先有地方去，較無牽掛。

社會局說，老夫婦兒子變賣房子後，曾二次幫兩人租房，一處因堆積物品房東不續租，另一處老夫妻認為空間太小且距離遠不願前往。社會局協助短期安置，老夫婦又說要祭祖自行離開。

社會局說，老夫婦每月每人領取低收補助7700元，目前已先安排旅館住宿，另函文請子女出面召開親屬協調會議，商議後續生活照顧事宜。如親屬不出面，會提供法律協助。