60年三合院老屋美化再活化 盼打造「降妖村」

彰化縣溪州鄉民鐘武達退休後將60年三合院老屋美化，與表妹盧文妃將老屋圍牆彩繪卡通人物，老屋也空出角落做為烘焙屋，最近吸引不少民眾預約自由行導覽半日遊，帶民眾參觀一旁鍾馗廟、DIY麵包，鐘武達說，未來希望社區有更多美化的聚點，營造「降妖村」，甚至帶動地方產業。

自稱「舊都蘭里長」的鐘武達封盧文妃為里幹事，個性幽默的他戲謔的用「舊都蘭里」（台語不爽你之意）幫老屋取名，代課老師的盧文妃多才多藝，還以鐘武達為原形創作舊都蘭里里長的卡通人物，將挖鼻孔、抓屁股、拍肚腩的各式逗趣樣態彩繪在圍牆，讓人會心一笑，看了很紓壓。

盧文妃8年前罹患甲狀腺乳突癌，治療時含碘的鹽和牛奶都不能吃，她開始去學烘培，自己做吐司和饅頭，後來做出興趣也開團購，沒想到開始有學校戶外教學和民眾跟她預約DIY麵包，她與鐘武達再結合附近鍾馗廟震威宫導覽，成為半日遊行程。

去年他們在三合院前種下蜜源植物馬利筋後，即吸引數百隻樺斑蝶來產卵，掛在彩繪牆上整排的蛹像綠寶石和貝殼，讓人驚嘆，最近也在老屋烘培坊旁養寵物烏龜，營造「龜房」，讓老屋處處充滿趣味。

「謝謝里長哦!」帶著小朋友來半日遊的遊客離去時開心的對鐘武達道謝，鐘武達笑說，其實一開始他只是想美化自己退休後生活環境，沒想到引發共鳴，有民眾來預約體驗鄉村之美的半日遊，如果因為自己的動手美化，可以帶動社區中更多自發性的美化環境行動，他樂觀其成。