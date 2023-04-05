處長也中招！化縣府二辦周邊機車位不足 頻遭檢舉違停吃罰單

彰化縣政府第二辦公大樓洽公民眾甚多，周邊卻沒有足夠機車停車位，機車常停放在中興路側甚至塞滿巷道，警方頻頻接獲檢舉前往開單，民眾抱怨不已，連一名處長也吃上罰單，縣議員陳銌銌建議將既有中興路平面收費停車場改建為簡易立體停車場，上層供機車停車解決。

縣府交通處代理處長許俊宏說，因中興路平面收費停車場屬於長條型，深度不足，且面積不大，又有建蔽率限制，加上鄰接天橋，在立體化後，能提供的汽機車停車格有限，比較不符經濟效益，有一定難度，不過縣府會再進一步研議。

鄰近縣府第二辦公大樓的光南里長蔡耀叁說，二辦裡有彰化地政所、戶政所及社會處、勞工處、選委會等單位，幾乎 都是與民眾接觸密集的單位，雖然相關單位已盡量在二辦前中興路畫設機車停車格，卻還是無法滿足需求，很多騎機車上班或洽公民眾，因停車位不足，就流竄到巷道、店家前，形成停車亂象。

縣議員陳銌銌說，因為二辦前機車違停嚴重，即有民眾密集向警方檢舉，員警前往開單後，民眾抱怨說就是沒地方停車，「只停了下下， 就收到一張300元罰單」，甚至還有一名騎機車上班的處長也吃上罰單，甚感無奈。

彰化警分局卦山派出所表示，確實常接獲縣府二辦周邊機車違停檢舉，員警依法取締，呼籲民眾不要貪圖一時便利，將機車亂停，一旦遭人檢舉，就會被告發。

陳銌銌建議將目前的中興路平面收費停車場，改建為簡易立體停車場，一層仍是汽車停車場，二層提供做為機車停車使用，就可紓解機車停車的問題。

彰化市公所工務課長蔡佳松說，針對縣府第二辦公大樓周邊機車停車位不足問題，在不影響交通前提下，如果有適當空間，市公所可以研議增置機車停車格改善。