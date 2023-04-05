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日月潭水位下降趨緩 魚池鄉公所連假清淤伊達邵下水道

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭因乾旱水位大幅下降，魚池鄉公所與台電把握機會，利用連假順利清淤伊達邵下水道。圖／魚池鄉公所提供
日月潭因乾旱水位大幅下降，魚池鄉公所與台電把握機會，利用連假順利清淤伊達邵下水道。圖／魚池鄉公所提供

因春耕接近尾聲，下游用水減少，日月潭水位下降趨緩，但未來降雨機率仍偏低，台電大觀電廠指出，今上午日月潭水位偏低為740.5公尺，但白天利用太陽光電把夜間蓄存於下池水抽回日月潭儲能，預估下午水位將回升1公尺，未來仍期待鋒面帶來降雨，仍請民眾節約用水。

大觀電廠表示，清明連假鋒面僅有4月1日一天為南投地區帶來短暫降雨，對日月潭水情助益有限，不過因一期稻作春耕結束，下游放流量減少至3.28秒立方公尺，日月潭上午水位雖低到740.5公尺，主要是因連假期間白天平均用電需求減少，目前兩座抽蓄電廠正利用太陽光電把下池水抽回日月潭，預估下午水位將回升至741.5公尺以上。

集集攔河堰目前水位210.75 公尺，有效庫容79.05 萬公噸，所幸連日來入流量穩定，今天濁水溪入流25.19秒立方公尺，讓日月潭水位得以控制在741公尺左右，不過由於水位早晚變化大，呼籲各遊艇業者航行時，須注意水位變化；希望未來降雨若能持續一段長時間，將為各地區的水庫帶來大量進帳，度過缺水危機。

另， 由於日月潭因乾旱水位大幅下降，魚池鄉公所與台電公司也把握機會，利用連假分工合作就伊達邵下水道（或稱防洪大排）展開清淤工作，魚池鄉長劉啟帆說，歷經一星期的努力，已順利將大排全線搶通，積極將下水道內的淤泥、土砂清出通道外，由台電公司接手予以清運乾淨，讓伊達邵商圈商家及居民得免於水患威脅的環境。

日月潭因乾旱水位大幅下降，魚池鄉公所與台電把握機會，利用連假順利清淤伊達邵下水道。圖／魚池鄉公所提供
日月潭因乾旱水位大幅下降，魚池鄉公所與台電把握機會，利用連假順利清淤伊達邵下水道。圖／魚池鄉公所提供
日月潭因乾旱水位大幅下降，魚池鄉公所與台電把握機會，利用連假順利清淤伊達邵下水道。圖／魚池鄉公所提供
日月潭因乾旱水位大幅下降，魚池鄉公所與台電把握機會，利用連假順利清淤伊達邵下水道。圖／魚池鄉公所提供
日月潭因乾旱水位大幅下降，魚池鄉公所與台電把握機會，利用連假順利清淤伊達邵下水道。圖／魚池鄉公所提供
日月潭因乾旱水位大幅下降，魚池鄉公所與台電把握機會，利用連假順利清淤伊達邵下水道。圖／魚池鄉公所提供

日月潭 台電 連假

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