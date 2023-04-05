不但清明節平日也超夯 別錯過台中好吃潤餅一次看完

台中多家傳統市場及夜市「潤餅」是在地人及饕客排隊美食。市府經發局表示，如大雅第一市場「豐裕製麵潤餅」、一心市場「幸福潤餅」、南屯市場「七餅鋪潤餅」、建國市場「菜薌潤餅」等，定期抽驗食材、落實原產地標示，值得一嚐。

經發局長張峯源說，台中大雅第一市場「豐裕製麵潤餅」，每捲包入厚實帶嚼勁的紅燒肉，加上炸豆皮、高麗菜、蘋果、豆芽菜、地瓜，最後撒上花生粉，食材豐富，口感爽脆。

一心市場「幸福潤餅」餅皮包入三層肉丁，肉汁四溢、口齒留香，可依飲食喜好客製化；南屯市場「七餅鋪潤餅」手工現做春捲皮及低油糖製作食材，新鮮美味；另建國市場「菜薌潤餅」，自製Q軟有嚼勁潤餅皮，包入當天新鮮製作食材。

台中夜市也有美味潤餅，忠孝路觀光夜市的「忠孝潤餅」、「老牌潤餅大王」，中華路夜市的「潤餅之家」及長億夜市的「馮氏潤餅」，多超過30、40年，各主打的餅皮口感特色不盡相同，都以滿滿新鮮餡料填充美味，銅板價格吸引人。