日月潭向山至車埕纜車少了最後一哩 蔡培慧重提案規畫

10年前，交通部一度規畫從台鐵車埕站蓋纜車串聯到日月潭地區，但受到當時環評未通過，邵族族人更抗議拒絕傳統領域蓋纜車，後來只能喊停；立委蔡培慧上任後，日前再度提案要求交通部評估及補助興建纜車，能否順利過關？地方人士認為並不樂觀；日管處指出，已知台鐵局已有初步規畫並請南投縣府主政後續工作。

蔡培慧提案指出，鑒於行政院會已通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中有關交通部主管编列274億元，為達到加速國際觀光客的目標，要求交通部一個月內提出規劃報告評估及補助南投車埕至日月潭向山間設置纜車，以利加速及擴大吸引國際觀光客，為南投重要觀光地區增強便利性。

日月潭纜車13年前成功運營後，如今早已成為潭區的十大美景之一，據了解，日月潭國家風景區管理處早於2013年，就曾規畫提出「向山至車埕纜車」，全長約4.7公里，計畫以BOT模式招商，預估總投資金額25億元，但受到當時環評未通過，且需借道原民土地有待溝通，當年就因邵族族人抗議，拒絕傳統領域蓋纜車，廠商擔心環保署審查較嚴苛，恐變成花錢做白工，後來只能喊停，正式向縣府撤案。