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霧峰山區神秘隧道 居民憂坍陷 民代現勘協助解危
台中市霧峰區峰谷路208巷山區道路，因有一座年久失修的石板隧道，農民認為危險又無用途，形容是「失敗的神隱少女隧道」，由於憂心坍塌，經陳情，立委林靜儀、市議員張芬郁安排農委會水土保持局現勘，爭取讓農民有條安全的路通行。
陳姓農民說，這座橋是30多年前有一名卓姓外地人跑來山上要蓋宮廟，自行做了擋土牆，又在上方搭了一座石板橋，目的是方更信徒通行，結果廟沒蓋成，卻留下這座石板橋，下方形成「隧道」，農作機具幾乎無法通行。
林姓農民說，由於山區農民種植龍眼、荔枝，並居住於此，大型農具機或車輛要從石板橋下方的隧道進出，會被卡住無法通過，此外，隧道兩側和上方石板年久失修，居民很憂慮會坍塌，危及安全。
張芬郁說，她和林靜儀接獲居民陳情後，立即連繫農委會水土保持局台中分局人員兩度現場會勘，了解石板隧道危險程度，以及移除的可行性，也安排水保局人員沿途記錄有塌陷疑慮的溪流駁崁、山路邊坡等。
張芬郁表示，一定要讓山區居民進出農作時，有安全的路通行，山裡出現這座石板隧道，外觀看似神秘，實際存有危險性，希望主管機關協助農民解決問題。
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