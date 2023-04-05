快訊

帶著祖先牌位流浪…7旬老夫妻無家可歸 住超商一個多月

戰機編號不怕4！ 但有不吃醉雞、同期畢業不共駕傳統

衝擊瞬間曝光！貨櫃翹起直撞陸橋 路過駕駛人都嚇傻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

霧峰山區神秘隧道 居民憂坍陷 民代現勘協助解危

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中霧峰農民憂心山區的石板隧道坍塌，經向立委林靜儀、市議員張芬郁陳情後，安排現勘。圖／張芬郁提供
台中霧峰農民憂心山區的石板隧道坍塌，經向立委林靜儀、市議員張芬郁陳情後，安排現勘。圖／張芬郁提供

台中市霧峰區峰谷路208巷山區道路，因有一座年久失修的石板隧道，農民認為危險又無用途，形容是「失敗的神隱少女隧道」，由於憂心坍塌，經陳情，立委林靜儀、市議員張芬郁安排農委會水土保持局現勘，爭取讓農民有條安全的路通行。

陳姓農民說，這座橋是30多年前有一名卓姓外地人跑來山上要蓋宮廟，自行做了擋土牆，又在上方搭了一座石板橋，目的是方更信徒通行，結果廟沒蓋成，卻留下這座石板橋，下方形成「隧道」，農作機具幾乎無法通行。

林姓農民說，由於山區農民種植龍眼、荔枝，並居住於此，大型農具機或車輛要從石板橋下方的隧道進出，會被卡住無法通過，此外，隧道兩側和上方石板年久失修，居民很憂慮會坍塌，危及安全。

張芬郁說，她和林靜儀接獲居民陳情後，立即連繫農委會水土保持局台中分局人員兩度現場會勘，了解石板隧道危險程度，以及移除的可行性，也安排水保局人員沿途記錄有塌陷疑慮的溪流駁崁、山路邊坡等。

張芬郁表示，一定要讓山區居民進出農作時，有安全的路通行，山裡出現這座石板隧道，外觀看似神秘，實際存有危險性，希望主管機關協助農民解決問題。

台中霧峰農民憂心山區的石板橋坍塌，經向立委林靜儀、市議員張芬郁陳情後，安排現勘。圖／張芬郁提供
台中霧峰農民憂心山區的石板橋坍塌，經向立委林靜儀、市議員張芬郁陳情後，安排現勘。圖／張芬郁提供
台中霧峰農民憂心山區的石板隧道坍塌，經向立委林靜儀、市議員張芬郁陳情後，安排現勘。圖／張芬郁提供
台中霧峰農民憂心山區的石板隧道坍塌，經向立委林靜儀、市議員張芬郁陳情後，安排現勘。圖／張芬郁提供
台中霧峰農民憂心山區的石板隧道坍塌，經向立委林靜儀、市議員張芬郁陳情後，安排現勘。圖／張芬郁提供
台中霧峰農民憂心山區的石板隧道坍塌，經向立委林靜儀、市議員張芬郁陳情後，安排現勘。圖／張芬郁提供
台中霧峰農民憂心山區的石板隧道坍塌，經向立委林靜儀、市議員張芬郁陳情後，安排現勘。圖／張芬郁提供
台中霧峰農民憂心山區的石板隧道坍塌，經向立委林靜儀、市議員張芬郁陳情後，安排現勘。圖／張芬郁提供
台中霧峰農民憂心山區的石板隧道坍塌，經向立委林靜儀、市議員張芬郁陳情後，安排現勘。圖／張芬郁提供
台中霧峰農民憂心山區的石板隧道坍塌，經向立委林靜儀、市議員張芬郁陳情後，安排現勘。圖／張芬郁提供

農民 農委會 林靜儀

延伸閱讀

顏寬恒豪宅案全國再聚焦中二選區 綠營：林靜儀有優勢

漏夜偵訊千萬交保 林靜儀：地方要乾淨清廉

顏寬恒交重保／前對手被法辦 林靜儀：認真服務才是我目標

國防部副部長談二膽逃兵：敵前逃亡最重死刑

相關新聞

霧峰山區神秘隧道 居民憂坍陷 民代現勘協助解危

台中市霧峰區峰谷路208巷山區道路，因有一座年久失修的石板隧道，農民認為危險又無用途，形容是「失敗的神隱少女隧道」，由於...

彰化員林人行道菜園占用？ 市公所：私有地拒美化

彰化縣員林市184公頃市地重劃區的人行道花園變菜園，在地民眾質疑市公所坐視公地遭占用，市公所昨天喊冤指出相關土地是未徵收...

35年老店「要畢業了」…豐原麻雀屋書局4月底熄燈 業者曝歇業原因

台中市豐原區經營35年的麻雀屋書局，今天宣布本月底結束營業，吸引不少顧客採購留下回憶；業者表示，近年經營不易，萌生歇業念...

為防止「電桿築鳥巢」釀停電 台電彰化區處移除鳥巢再裝驅鳥器

鳥類在電桿及電線築巢，往往造成停電事故，台電彰化營業處每年約移除60處鳥巢，由於目前春天正值鳥類繁殖的季節，今天利用派員...

花園變菜園？彰化重劃地挨批公地遭占用 市公所喊冤：已溝通

彰化縣員林市184公頃市地重劃區的人行道花園變菜園，被網友質疑市公所坐視公地遭占用，市公所今天喊冤，指出那些土地是未徵收...

蔡其昌爭取大甲溪增設抽取伏流水設備 幫農民解決灌溉問題

立法院副院長蔡其昌今天邀水利署中區水資源局、農水署台中管理處與當地里長和里民，到清水區頂湳里五福圳頭會勘灌溉問題，現已完...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦