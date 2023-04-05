拿書進豬舍苦讀 台中診所醫師助學3年捐360萬

在台中市大雅區開業的診所醫師林釗尚長期投入長照居家醫療，農家子弟的他有感於求學時期的艱辛，甚至拿書進豬舍苦讀，他感念家人及母校中山醫學大學的提攜與栽培，成立獎助學金，至今慨捐360萬元，提攜學弟妹。

林釗尚小兒科診所院長林釗尚，現任大台中醫師公會副理事長及台灣兒科醫學會常務監事；疫情期間響應政府徵召投入疫苗快打站、視訊問診等服務，並長期投入長照居家醫，趁休診空檔奔赴病患家中提供醫療處置，並且經常應邀到日照中心為阿公阿嬤表演薩克斯風。

出生務農之家的他謙稱「資質平庸，如今能有超乎預期的人生，滿滿恩典與感恩！」林釗尚回憶，昔日人們刻板印象「第一賣冰、第二做醫師」家裏務農卻在父母親期許下一邊幫忙務農剪菊花、看顧豬仔一邊學習，如願考上醫學院。

林釗尚表示，他是彰化田中的農家子弟，小時候家裡的經濟不是很好，放學後都要幫忙剪菊花、種菜或餵豬，有時要照顧小豬，拿書進豬舍苦讀。他形容自己是「沒有傘的小孩」，感激家人縮衣節食，他只有苦讀、努力往前衝，如願考上醫學院。

林釗尚說，大學生涯更是靠著助學貸款及兼家教賺取生活費；假日更透過醫技系學長介紹，到各社區及路邊幫房地產銷售公司發傳單和海報，邊打工邊完成學業，一路走來家人、親友都是他的貴人。