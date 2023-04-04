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為防止「電桿築鳥巢」釀停電 台電彰化區處移除鳥巢再裝驅鳥器

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
台電彰化營業處線路巡查人員，移除電桿或電線上的鳥巢，並在電桿上加裝驅鳥器與噴紅漆等防鳥措施，減少鳥類再次築巢，確保電力設備正常運作。圖／台電提供
台電彰化營業處線路巡查人員，移除電桿或電線上的鳥巢，並在電桿上加裝驅鳥器與噴紅漆等防鳥措施，減少鳥類再次築巢，確保電力設備正常運作。圖／台電提供

鳥類在電桿及電線築巢，往往造成停電事故，台電彰化營業處每年約移除60處鳥巢，由於目前春天正值鳥類繁殖的季節，今天利用派員巡查線路，在鹿港及福興發現兩處還未下蛋的鳥巢，先行移除，並在電桿上加裝驅鳥器與噴紅漆等防鳥措施，減少鳥類再次築巢，確保電力設備正常運作。

台電彰化營業處指出，春天是許多鳥類繁殖的季節，電桿及供電線路架設處是鳥類喜歡築巢的地方，台電彰化區處每逢春季鳥類繁殖期間，就會動用大量人力巡視所有線路，辦理移除鳥巢作業，避免發生突發性停電事故。

台電彰化營業處線路巡查人員，今天在在轄區發現海埔高幹#37（鹿港鎮南橋巷）及永豐高幹62X#12(福興鄉社尾街)計2處鳥築巢，線巡人員以無停電並充分掩蔽方式移除鳥巢，以避免鳥巢造成無預警停電事故，及鳥類誤觸高壓電死傷發生。

台電彰化區處長黃振興表示，管理處過去一年在沿海地區及山區，在鳥類築巢時期即先行運用大量巡修人力移除，讓鳥類可以異地築巢，且避免鳥類後續孵蛋、孵化及哺育雛鳥時拆除，維護鳥類生態保育，鳥巢移除後，就會在原位置裝設驅鳥器，防止鳥類再次築巢或棲息造成停電事故。

黃振興說，台電將持續採取各種防止鳥獸碰觸配電設備造成損壞及供電中斷等相關措施，並針對歷年鳥巢引起停電線路製作築巢的桿位紀錄，做為隔年重點巡視優先區域。民眾若發現電桿有鳥巢，可撥打台電24小時客服專線1911通報，台電將會盡速派員處理。

台電彰化營業處線路巡查人員，移除電桿或電線上的鳥巢，並在電桿上加裝驅鳥器與噴紅漆等防鳥措施，減少鳥類再次築巢，確保電力設備正常運作。圖／台電提供
台電彰化營業處線路巡查人員，移除電桿或電線上的鳥巢，並在電桿上加裝驅鳥器與噴紅漆等防鳥措施，減少鳥類再次築巢，確保電力設備正常運作。圖／台電提供
台電彰化營業處線路巡查人員，移除電桿或電線上的鳥巢，並在電桿上加裝驅鳥器與噴紅漆等防鳥措施，減少鳥類再次築巢，確保電力設備正常運作。圖／台電提供
台電彰化營業處線路巡查人員，移除電桿或電線上的鳥巢，並在電桿上加裝驅鳥器與噴紅漆等防鳥措施，減少鳥類再次築巢，確保電力設備正常運作。圖／台電提供

台電 停電 彰化

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