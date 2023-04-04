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35年老店「要畢業了」…豐原麻雀屋書局4月底熄燈 業者曝歇業原因

中央社／ 台中4日電
台中市豐原區經營35年的麻雀屋書局，4日宣布將結束營業，吸引不少顧客前往留下回憶。中央社記者／蘇木春 攝
台中市豐原區經營35年的麻雀屋書局，4日宣布將結束營業，吸引不少顧客前往留下回憶。中央社記者／蘇木春 攝

台中市豐原區經營35年的麻雀屋書局，今天宣布本月底結束營業，吸引不少顧客採購留下回憶；業者表示，近年經營不易，萌生歇業念頭，加上人生規劃，還有夢想要去實現，決定歇業。

位於豐原區中正路上的麻雀屋書局，於民國77年開業，由李姓夫妻經營，販售圖書、文具、體育用品等相關商品，因鄰近學校，是很多當地學子的記憶。

業者今天在臉書（Facebook）貼文表示，經營35個年頭，準備要畢業了，感謝萬分；店內並張貼畢業特賣的特價公告，不少民眾得知消息也到店內採購並留下回憶。

中央社記者今天下午前往探訪，發現店外已貼出停止入場公告，店門口擺放業者的木雕、盆栽作品展售，店內許多商品都已清空。

李姓業者告訴記者，今天發布消息後，原本想說人可能會比較多，沒想到吸引許多顧客擠滿店內，有點吃不消，因此提早打烊。

李姓業者說，因為夫妻倆年紀大了，有人生規劃，還有夢想要去實現，另一方面因為近年大眾閱讀習慣改變，經營圖書不容易，萌生歇業念頭，開店前就有涉獵木雕、園藝創作，未來書店將改為創作工坊，專心創作。

提到麻雀屋的名稱，業者表示，因為妻子的名字有「雀」字，又想讓書店「麻雀雖小、五臟俱全」，因此取名麻雀屋，書局將經營到本月底，若庫存品全數清空，將提早歇業。

麻雀 台中市

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