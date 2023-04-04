快訊

T1聯盟／魔獸復出擋不住特攻 阿巴西本土千分第一人

馬英九訪中行程受關注 專家揭北京「2個目的」

嘉義老農離奇陳屍果園 操作挖土機墜落遭安全帽帶割頸亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花園變菜園？彰化重劃地挨批公地遭占用 市公所喊冤：已溝通

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所希望租用私有地做綠美化，被地主拒絕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所希望租用私有地做綠美化，被地主拒絕。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市184公頃市地重劃區人行道花園變菜園，被網友質疑市公所坐視公地遭占用，市公所今天喊冤，指出那些土地是未徵收私有地及水利地，地主不肯出租綠美化，市公所徒呼負負。

員林市184公頃市地重劃區被視為新都心，無論道路及公共設施的鋪設或綠美化空間占比都優於舊市區，但網友發現道路與人行道之間的花圃種植蔬菜，善於「利用空間」的民眾還把農具放在「菜園」，跟附近種植行道樹與開花灌木的景觀形成強烈對比。網友拍照PO在臉書地方社群，質疑市公所未善盡管理責任。

市長游振雄說，市公所清查184公頃道路與人行道之間空地，被種菜或荒廢長雜草的都是未徵收私有地及水利地，有礙市容觀瞻，市公所透過當地的社區發展協會理事長居間協調，僅1、2名地主願意出租給市公所種植花木綠美化，其餘擔心出租給市公所會像既成巷道變成公有地，拒絕出租而自行利用，市公所不能強制處理私人財產，只能再溝通。

對於空間雜亂、任其長雜草的道路旁私有地，市公所將祭出廢棄物清理法。游振雄說，若地主沒好好管理土地而影響市容，市公所將依法裁罰1200元至6千元，無心管理可給租給市公所，保證絕對不會變成公有地。

人行道 綠美化 重劃區 員林

延伸閱讀

彰化空品淨化有成 公私協力奪4項大獎

彰化建城三百年 古城全覽圖系列講座登場

員林11座公園遊具封閉惹民怨 公19遊具在兒童節前啟用了

彰化第二大市的兒童節禮物 保證兒童4月連假前收到

相關新聞

花園變菜園？彰化重劃地挨批公地遭占用 市公所喊冤：已溝通

彰化縣員林市184公頃市地重劃區的人行道花園變菜園，被網友質疑市公所坐視公地遭占用，市公所今天喊冤，指出那些土地是未徵收...

蔡其昌爭取大甲溪增設抽取伏流水設備 幫農民解決灌溉問題

立法院副院長蔡其昌今天邀水利署中區水資源局、農水署台中管理處與當地里長和里民，到清水區頂湳里五福圳頭會勘灌溉問題，現已完...

台積電設廠 興農球場球證如何補償？中科：球場談好才會買地

政府計畫向興農高爾夫球場購地，做為台積電2奈米廠用地。但擁有興農球場球證的會員，去年集結成立「會員權益促進會」要求以每張...

旱象仍嚴峻 日月潭將邀請台南「鹿耳門媽」辦陸海空祈雨

國內旱象嚴峻，中部水庫蓄水狀況持續低迷，日月潭水庫蓄水率較昨天微幅下跌0.21%，蓄水率53.08%，水位740.46公...

女至台鐵彰化站接親友「找不到人」 要求火車暫停發車

一列自強號昨晚遲1分鐘進彰化站，不料一名女子疑未見親友竟要求列車「再等一下」，站方人員今天說，當時確認旅客上、下車完畢即...

鞋廠董娘種葡萄 賣到杜拜擦亮台灣品牌

彰化縣今年早春葡萄開始採收和上市，埔心鄉農民李義章和陳麗美夫婦棄商從農，種出的葡萄品質被貿易商看好，主動找上門代理外銷到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦