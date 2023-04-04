花園變菜園？彰化重劃地挨批公地遭占用 市公所喊冤：已溝通

彰化縣員林市184公頃市地重劃區的人行道花園變菜園，被網友質疑市公所坐視公地遭占用，市公所今天喊冤，指出那些土地是未徵收私有地及水利地，地主不肯出租綠美化，市公所徒呼負負。

員林市184公頃市地重劃區被視為新都心，無論道路及公共設施的鋪設或綠美化空間占比都優於舊市區，但網友發現道路與人行道之間的花圃種植蔬菜，善於「利用空間」的民眾還把農具放在「菜園」，跟附近種植行道樹與開花灌木的景觀形成強烈對比。網友拍照PO在臉書地方社群，質疑市公所未善盡管理責任。

市長游振雄說，市公所清查184公頃道路與人行道之間空地，被種菜或荒廢長雜草的都是未徵收私有地及水利地，有礙市容觀瞻，市公所透過當地的社區發展協會理事長居間協調，僅1、2名地主願意出租給市公所種植花木綠美化，其餘擔心出租給市公所會像既成巷道變成公有地，拒絕出租而自行利用，市公所不能強制處理私人財產，只能再溝通。

對於空間雜亂、任其長雜草的道路旁私有地，市公所將祭出廢棄物清理法。游振雄說，若地主沒好好管理土地而影響市容，市公所將依法裁罰1200元至6千元，無心管理可給租給市公所，保證絕對不會變成公有地。