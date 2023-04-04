快訊

稱「青年從政建議別來國民黨」 徐巧芯親吐緣由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡其昌爭取大甲溪增設抽取伏流水設備 幫農民解決灌溉問題

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天邀水利署中區水資源局、農水署台中管理處菁與當地里長和里民，到清水區頂湳里五福圳頭會勘灌溉問題。圖／蔡其昌辦公室提供
立法院副院長蔡其昌今天邀水利署中區水資源局、農水署台中管理處菁與當地里長和里民，到清水區頂湳里五福圳頭會勘灌溉問題。圖／蔡其昌辦公室提供

立法院副院長蔡其昌今天邀水利署中區水資源局、農水署台中管理處與當地里長和里民，到清水區頂湳里五福圳頭會勘灌溉問題，現已完成一處增設3部機組抽取大甲溪伏流水，可供下游梧棲、清水地區農田灌溉使用，未來也將繼續開發另兩處伏流水，供大甲溪北岸大甲、大安、外埔地區使用。

台中地區曾因降雨短缺使水情吃緊，海線位於大甲溪下游地區農業灌溉水源不足，為解決農民問題，立法院副院長蔡其昌已多次邀集水利機關至辦公室，共同商議解決方法並指示行政機關，務必降低缺水對農民所造成的影響，水利署也因應缺水加速開發大甲溪下游伏流水水源，預計將開挖3處水源。

蔡其昌今天再度邀集水利署中區水資源局長莊曜成、農水署台中管理處長王曼菁、頂湳里長王景收及農民，到頂湳里五福圳頭會勘，現已完成一處增設3部機組抽取大甲溪伏流水，可供下游梧棲、清水地區農田灌溉使用，未來也將繼續開發另外兩處伏流水供大甲溪北岸大甲、大安、外埔地區使用。

蔡其昌表示，近期有許多農民陳情，遇到秧苗播種後灌溉水源不足問題，他緊急與水利署、農水署聯絡，要求上游的德基水庫放水，但水路過乾等原因，下游地區仍是缺水狀態、效果欠佳，上月底再度邀集水利署長賴建信及農水署台中管理處長王曼菁至辦公室商討解決方法，要求開發下游地區的適當水源供農民使用，他感謝水利署與農水署的效率非常好，休假期間仍然為農民奔波努力，今天順利完成增設大甲溪抽取伏流水設備。

蔡其昌說，水利署預計開挖3處水源，目前已開挖一處供清水、梧棲地區農業灌溉使用，後續預計開發另外兩處，供大甲溪北岸的大甲、大安、外埔農業灌溉使用，到場的農民提出要求，盼能多增設一部機組抽取伏流水，蔡其昌當場協調各單位同意增設。

水利署中區水資源局長莊曜成指出，大甲溪川流量嚴重減少致德基水庫庫容量剩約50%，近幾日雖有降雨，若氣象轉晴日照蒸發且4月預估雨量仍短缺等因素，恐影響秧苗生長，他指示局內加速開發新的水源，很高興順利找到3處伏流水源可供抽取，今已完成一處水源開發，剩餘兩處將盡快配合完成相關工程，他感謝副院長蔡其昌居中協調，才能在最短時間內完成工程，供農民灌溉使用。

農水署台中管理處長王曼菁表示，感謝立法院副院長蔡其昌協調及水利署、中區水資源局在圳路取水口、導水堤建置集水坑抽取河道伏流水供農業灌溉用水，台中管理處積極配合辦理並負責施工，台中管理處今天在清水地區已完成施工並請第三河川局配合開始抽水，一部抽水機可抽0.3cms(每日可抽約2.6萬噸)，目前已設置兩部機組，未來將再增加一部機組視下游地區水情機動使用。

立法院副院長蔡其昌今天邀水利署中區水資源局、農水署台中管理處菁與當地里長和里民，到清水區頂湳里五福圳頭會勘灌溉問題。圖／蔡其昌辦公室提供
立法院副院長蔡其昌今天邀水利署中區水資源局、農水署台中管理處菁與當地里長和里民，到清水區頂湳里五福圳頭會勘灌溉問題。圖／蔡其昌辦公室提供
立法院副院長蔡其昌今天邀水利署中區水資源局、農水署台中管理處菁與當地里長和里民，到清水區頂湳里五福圳頭會勘灌溉問題。圖／蔡其昌辦公室提供
立法院副院長蔡其昌今天邀水利署中區水資源局、農水署台中管理處菁與當地里長和里民，到清水區頂湳里五福圳頭會勘灌溉問題。圖／蔡其昌辦公室提供
立法院副院長蔡其昌今天邀水利署中區水資源局、農水署台中管理處菁與當地里長和里民，到清水區頂湳里五福圳頭會勘灌溉問題。圖／蔡其昌辦公室提供
立法院副院長蔡其昌今天邀水利署中區水資源局、農水署台中管理處菁與當地里長和里民，到清水區頂湳里五福圳頭會勘灌溉問題。圖／蔡其昌辦公室提供

水利署 蔡其昌 農民 台中市

延伸閱讀

影／何欣純為立委大選勤跑攤 蔡其昌：沒人敢跟妳選啦

中職／採單一賽季6隊正向看待 有望1至3年內施行

中職／賴清德「獅心」藏不住 蔡其昌要他以總統身分接見

中職／熱身賽場均人數躍進 蔡其昌看好經典賽效應

相關新聞

蔡其昌爭取大甲溪增設抽取伏流水設備 幫農民解決灌溉問題

立法院副院長蔡其昌今天邀水利署中區水資源局、農水署台中管理處與當地里長和里民，到清水區頂湳里五福圳頭會勘灌溉問題，現已完...

台積電設廠 興農球場球證如何補償？中科：球場談好才會買地

政府計畫向興農高爾夫球場購地，做為台積電2奈米廠用地。但擁有興農球場球證的會員，去年集結成立「會員權益促進會」要求以每張...

旱象仍嚴峻 日月潭將邀請台南「鹿耳門媽」辦陸海空祈雨

國內旱象嚴峻，中部水庫蓄水狀況持續低迷，日月潭水庫蓄水率較昨天微幅下跌0.21%，蓄水率53.08%，水位740.46公...

女至台鐵彰化站接親友「找不到人」 要求火車暫停發車

一列自強號昨晚遲1分鐘進彰化站，不料一名女子疑未見親友竟要求列車「再等一下」，站方人員今天說，當時確認旅客上、下車完畢即...

鞋廠董娘種葡萄 賣到杜拜擦亮台灣品牌

彰化縣今年早春葡萄開始採收和上市，埔心鄉農民李義章和陳麗美夫婦棄商從農，種出的葡萄品質被貿易商看好，主動找上門代理外銷到...

臉書又來！9.2萬成員「南投人聊天室」突遭滅團

達9.2萬成員、南投第二大臉書社團「南投人聊天室」，今突然消失，地方網友不解，管理團隊一查，臉書以「社團違反社群守則遭停...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦