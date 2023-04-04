蔡其昌爭取大甲溪增設抽取伏流水設備 幫農民解決灌溉問題

立法院副院長蔡其昌今天邀水利署中區水資源局、農水署台中管理處與當地里長和里民，到清水區頂湳里五福圳頭會勘灌溉問題，現已完成一處增設3部機組抽取大甲溪伏流水，可供下游梧棲、清水地區農田灌溉使用，未來也將繼續開發另兩處伏流水，供大甲溪北岸大甲、大安、外埔地區使用。

台中地區曾因降雨短缺使水情吃緊，海線位於大甲溪下游地區農業灌溉水源不足，為解決農民問題，立法院副院長蔡其昌已多次邀集水利機關至辦公室，共同商議解決方法並指示行政機關，務必降低缺水對農民所造成的影響，水利署也因應缺水加速開發大甲溪下游伏流水水源，預計將開挖3處水源。

蔡其昌今天再度邀集水利署中區水資源局長莊曜成、農水署台中管理處長王曼菁、頂湳里長王景收及農民，到頂湳里五福圳頭會勘，現已完成一處增設3部機組抽取大甲溪伏流水，可供下游梧棲、清水地區農田灌溉使用，未來也將繼續開發另外兩處伏流水供大甲溪北岸大甲、大安、外埔地區使用。

蔡其昌表示，近期有許多農民陳情，遇到秧苗播種後灌溉水源不足問題，他緊急與水利署、農水署聯絡，要求上游的德基水庫放水，但水路過乾等原因，下游地區仍是缺水狀態、效果欠佳，上月底再度邀集水利署長賴建信及農水署台中管理處長王曼菁至辦公室商討解決方法，要求開發下游地區的適當水源供農民使用，他感謝水利署與農水署的效率非常好，休假期間仍然為農民奔波努力，今天順利完成增設大甲溪抽取伏流水設備。

蔡其昌說，水利署預計開挖3處水源，目前已開挖一處供清水、梧棲地區農業灌溉使用，後續預計開發另外兩處，供大甲溪北岸的大甲、大安、外埔農業灌溉使用，到場的農民提出要求，盼能多增設一部機組抽取伏流水，蔡其昌當場協調各單位同意增設。

水利署中區水資源局長莊曜成指出，大甲溪川流量嚴重減少致德基水庫庫容量剩約50%，近幾日雖有降雨，若氣象轉晴日照蒸發且4月預估雨量仍短缺等因素，恐影響秧苗生長，他指示局內加速開發新的水源，很高興順利找到3處伏流水源可供抽取，今已完成一處水源開發，剩餘兩處將盡快配合完成相關工程，他感謝副院長蔡其昌居中協調，才能在最短時間內完成工程，供農民灌溉使用。

農水署台中管理處長王曼菁表示，感謝立法院副院長蔡其昌協調及水利署、中區水資源局在圳路取水口、導水堤建置集水坑抽取河道伏流水供農業灌溉用水，台中管理處積極配合辦理並負責施工，台中管理處今天在清水地區已完成施工並請第三河川局配合開始抽水，一部抽水機可抽0.3cms(每日可抽約2.6萬噸)，目前已設置兩部機組，未來將再增加一部機組視下游地區水情機動使用。