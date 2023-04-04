彰化空品淨化有成 公私協力奪4項大獎

行政院環保署辦理「空氣品質淨化區優良認養單位甄選」頒獎，彰化縣環保局獲頒推動認養績優單位獎、優良認養單位美利達公司特優獎、矽品精密彰化廠優等獎、永靖鄉四芳社區發展協會服務模範獎等，為六都之外獲獎最多縣市，其中，環保局已連續兩年獲獎，四芳社區更是連5年獲獎。

彰化縣長王惠美表示彰化縣近年致力推廣空氣品質淨化區相關業務，結合民間團體與企業認養，感謝公私協力，成果受肯定，讓彰化更美好。

彰化縣環保局表示，彰化縣現有78處空氣品質淨化區，每年積極與縣內各大企業接洽，媒合縣內空氣品質淨化區認養，提供淨化區管理單位豐沛資源，提高維護管理成效，總計縣內淨化區面績約70.38公頃，每年二氧化碳淨化量約519.45公噸，展現淨零碳排及改善空氣品質的效益，5年來，彰化縣PM2.5濃度由每立方公尺21.3微克降低至14.1微克，改善幅度全國第一。

美利達公司認養的自然生態區綠美化基地，位在縣內員林高級農工職業學校內，為大面積自然生態池及原生植物教學園區，生長多種陸生、水生植物，為野生鳥類棲息覓食區域，可做為學生生態保育及環境維護的教育的功能，提高學生環境教育成效。

矽品精密工業彰化廠認養基地為國定二級古蹟和美鎮道東書院，是台灣現存完整傳統書院，由矽品公司協助和美鎮公所進行樹木植生及老樹健檢治療，提升綠化植生面積及院內環境，提供民眾休憩及人文活動辦理的地點。

永靖鄉四芳社區發展協會認養基地原1.48公頃裸露地，經環保局輔導永靖鄉公所設置空品淨化區後，蛻變成當地代表性公園，並在鄉公所及四芳社區發展協會理事長陳雍讓帶領合作下，整合地方資源，融合在地荖葉文化及中國傳統三合院古厝風景等，有效提升淨化區的能見度，並種植各式喬木、植栽及景觀生態池作為各種動植物棲地，營造多元生態環境。