快訊

參訪重慶抗戰遺址博物館 馬英九突爆料：當年陳納德將軍曾深深愛慕過蔣夫人

出軌小三毀形象！金曲歌王被拍開Uber維生 經紀公司回應了

窮遊黃山？上百遊客就地睡在旅館大廳 館方：體現人文關懷

東勢在地青年發起兒童節公益活動 上萬人熱情響應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中東勢青年發起的「東愛在這、讓愛勢出來」兒童節公益活動，今天在東勢客家文化園區舉辦。圖／主辦者提供
台中東勢青年發起的「東愛在這、讓愛勢出來」兒童節公益活動，今天在東勢客家文化園區舉辦。圖／主辦者提供

台中東勢在地青年發起的「東愛在這、讓愛勢出來」兒童節公益活動，今在東勢客家文化園區舉辦，上萬民眾熱情響應，全部募得款項將捐贈東勢區德水園身心障礙教養院、向上社會福利基金會。

主辦的東勢青年劉晏智、楊蕖菲、洪晨哲等人，因為幾個好朋友相聚在一起時曾討論，他們都已為人父母，想給孩子們不一樣的兒童節，當他們有能力給孩子幸福快樂的時候，東勢地區還有很多孩子的父母要忙碌工作，為孩子們的吃穿努力打拚，大家有機會可以給更多愛在東勢這塊土地，是活動的起源的初心。

第一次發起兒童節公益活動是2017年，後因遇到新冠肺炎疫情停辦，今天是疫情後復辦活動，參與的攤商和表演團體都比第一次多2倍，現場教育性質攤位和18台餐車，表演團體結合當地公私幼托兒所，有2間國小參與，一攤是傳福音祝福大家的攤商。東勢警分局也到場設攤宣導防詐。

台中東勢青年發起的「東愛在這、讓愛勢出來」兒童節公益活動，今天在東勢客家文化園區舉辦，公益活動由在地青年發起。圖／主辦者提供
台中東勢青年發起的「東愛在這、讓愛勢出來」兒童節公益活動，今天在東勢客家文化園區舉辦，公益活動由在地青年發起。圖／主辦者提供
台中東勢青年發起的「東愛在這、讓愛勢出來」兒童節公益活動，今天在東勢客家文化園區舉辦。圖／主辦者提供
台中東勢青年發起的「東愛在這、讓愛勢出來」兒童節公益活動，今天在東勢客家文化園區舉辦。圖／主辦者提供
台中東勢青年發起的「東愛在這、讓愛勢出來」兒童節公益活動，今天在東勢客家文化園區舉辦，有寶寶爬行比賽。圖／主辦者提供
台中東勢青年發起的「東愛在這、讓愛勢出來」兒童節公益活動，今天在東勢客家文化園區舉辦，有寶寶爬行比賽。圖／主辦者提供
台中東勢青年發起的「東愛在這、讓愛勢出來」兒童節公益活動，今天在東勢客家文化園區舉辦。圖／主辦者提供
台中東勢青年發起的「東愛在這、讓愛勢出來」兒童節公益活動，今天在東勢客家文化園區舉辦。圖／主辦者提供

兒童節 公益活動 台中市

延伸閱讀

民進黨竹市黨部兒童節巨城辦捐血活動 送米粉、蒟蒻

兒童節我最大！12歲以下99元玩樂園 摩天輪推LINE FRIENDS主題車廂

兒童節細數育兒政策 張善政：當桃園爸媽的「神隊友」

兒童節領6000元大紅包！ 財政部：父母可用三種方式代領取

相關新聞

台積電設廠 興農球場球證如何補償？中科：球場談好才會買地

政府計畫向興農高爾夫球場購地，做為台積電2奈米廠用地。但擁有興農球場球證的會員，去年集結成立「會員權益促進會」要求以每張...

旱象仍嚴峻 日月潭將邀請台南「鹿耳門媽」辦陸海空祈雨

國內旱象嚴峻，中部水庫蓄水狀況持續低迷，日月潭水庫蓄水率較昨天微幅下跌0.21%，蓄水率53.08%，水位740.46公...

女至台鐵彰化站接親友「找不到人」 要求火車暫停發車

一列自強號昨晚遲1分鐘進彰化站，不料一名女子疑未見親友竟要求列車「再等一下」，站方人員今天說，當時確認旅客上、下車完畢即...

鞋廠董娘種葡萄 賣到杜拜擦亮台灣品牌

彰化縣今年早春葡萄開始採收和上市，埔心鄉農民李義章和陳麗美夫婦棄商從農，種出的葡萄品質被貿易商看好，主動找上門代理外銷到...

臉書又來！9.2萬成員「南投人聊天室」突遭滅團

達9.2萬成員、南投第二大臉書社團「南投人聊天室」，今突然消失，地方網友不解，管理團隊一查，臉書以「社團違反社群守則遭停...

全民普發6000元傳詐騙 東勢警穿警察人偶裝宣導防騙

連假各地景點人潮多，台中市東勢警分局今天在遊客多的東勢客家文化園區防詐宣導，全民普發6000元已有詐騙手法，東勢警穿警察...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦