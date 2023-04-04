東勢在地青年發起兒童節公益活動 上萬人熱情響應

台中東勢在地青年發起的「東愛在這、讓愛勢出來」兒童節公益活動，今在東勢客家文化園區舉辦，上萬民眾熱情響應，全部募得款項將捐贈東勢區德水園身心障礙教養院、向上社會福利基金會。

主辦的東勢青年劉晏智、楊蕖菲、洪晨哲等人，因為幾個好朋友相聚在一起時曾討論，他們都已為人父母，想給孩子們不一樣的兒童節，當他們有能力給孩子幸福快樂的時候，東勢地區還有很多孩子的父母要忙碌工作，為孩子們的吃穿努力打拚，大家有機會可以給更多愛在東勢這塊土地，是活動的起源的初心。

第一次發起兒童節公益活動是2017年，後因遇到新冠肺炎疫情停辦，今天是疫情後復辦活動，參與的攤商和表演團體都比第一次多2倍，現場教育性質攤位和18台餐車，表演團體結合當地公私幼托兒所，有2間國小參與，一攤是傳福音祝福大家的攤商。東勢警分局也到場設攤宣導防詐。