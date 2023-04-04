台積電設廠 興農球場球證如何補償？中科：球場談好才會買地

政府計畫向興農高爾夫球場購地，做為台積電2奈米廠用地。但擁有興農球場球證的會員，去年集結成立「會員權益促進會」要求以每張球證180萬元且不含過戶費的價格收購球證，並揚言，若未獲應有補償，就請政府留下球場，否則會激烈抗議。

中科管理局說，該土地通過環評之後，目前正在台中市政府都市計畫審議，等土地變更後，將由公正單位查估土地價格，再與興農協議價購。至於會員證價格如何，因為是興農和會員間的私權關係，會由興農和會員間自行去談，但中科會在興農都處理好之後，才同意收購土地，以維護球場會員權益。

至於傳出政府為了徵收興農球場，國科會編列280億元的預算，其中高爾夫球場土地以市價徵收的預算為200億元、地上物（含球證、樹木及建築物等）則為80億元，中科說，不知此訊息從何而來，確定價購的金額，會依實際查估價格再與興農球場議定。

至於目前興農的態度如何？據了解，興農內部已有評估，只是目前還未進入實際與政府洽談階談，因此也無由與會員先談球證的價格部分。

興農高爾夫球場會員權益促進會長陳永豐說，目前促進會會員有近千人，因為每人不只一張球證，初步計算球證有1千7百多張。至於180萬元如何算出，他說是用鄰近10個球場的球證均價打8折計算。但實際上，180萬元連一張球證都買不到，以在台中市同樣擁有27洞的台中國際高爾夫球場為例，球證價格是4百萬元，如果我們拿不到補償金，不如把球場留下來，供市民正當休閒運動使用。

促進會會員之一的磐石會創始人謝平上說，一直以來還沒有跟興農接觸過，因為土地都還未談成，怎麼會去談地上物。他說，原則希望球場留下最好，但台積電設廠是為國家經濟發展，大家也樂意，只是希望能維護大家的權益。