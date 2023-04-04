鞋廠董娘種葡萄 賣到杜拜擦亮台灣品牌

彰化縣今年早春葡萄開始採收和上市，埔心鄉農民李義章和陳麗美夫婦棄商從農，種出的葡萄品質被貿易商看好，主動找上門代理外銷到中東等國家，甜度和賣相俱佳，相當受歡迎，打響台灣和埔心鄉的水果口碑。

年逾六旬的陳麗美目前擔任埔心鄉葡萄產銷第四班長，種植溫室的巨峰和蜜紅葡萄約1.2公頃，他們以身作則，參加台中區農改場、埔心鄉農會等農業機構與團體的研習課程，不斷精進栽培技術；她常說自己不是農業科班出身，更要努力學習，多方請益才能種出好吃的葡萄。

30多年前李義章和陳麗美夫婦經營製鞋廠，陳麗美喜歡農業，買田地種植農作物，因埔心鄉盛產巨峰葡萄，陳麗美看到別人葡萄園結實纍纍很心動，於是跟丈夫商量也種葡萄，但葡萄種植的技術門檻比一般農作物還高，陳麗美和丈夫開始到農改場報名上課，從基礎栽種技術學起。

「年輕一代葡萄農走網路行銷、宅配的路線，我走超市通路。」陳麗美今天說，年輕人有年輕人的領域，她自認不擅長「老王賣瓜」，幾經考慮還是走自己的路，能進超市的葡萄都有一定品質，消費者看到實體商品，若吃了成主顧就能建立口碑。

果然陳麗美和夫婿的葡萄走實體通路被貿易商購買試吃後，評估有外銷潛力，主動洽談代理銷售到杜拜等中東國家，從台灣平民水果搖身一變為符合歐盟標準的高檔進口水果。轉眼葡萄以台灣「久大」品牌賣到中東國家已15年，埔心鄉農會總幹事張旗聞說，李義章和陳麗美夫婦把埔心鄉水果推向國際，擦亮台灣品牌，對鼓舞年輕人返鄉務農有正面意義。