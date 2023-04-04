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臉書又來！9.2萬成員「南投人聊天室」突遭滅團

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
達9.2萬成員、南投第一大臉書社團「南投人聊天室」無預警遭臉書官方停用，一夜之間被「滅團」。圖／「南投人聊天室」管理團隊提供
達9.2萬成員、南投第一大臉書社團「南投人聊天室」無預警遭臉書官方停用，一夜之間被「滅團」。圖／「南投人聊天室」管理團隊提供

達9.2萬成員、南投第二大臉書社團「南投人聊天室」，今突然消失，地方網友不解，管理團隊一查，臉書以「社團違反社群守則遭停用，社團已被移除」，一夜之間被「滅團」，目前正找管道申訴，並啟用備用社團「南投人聊天室2.0」因應。

前年10月，臉書曾傳出一波滅團潮，當時有40萬成員的「新竹大小事」、28萬成員的「彰化人大小事」等臉書社團突遭停用後，南投埔里地區二大社團「埔里人通通+近來」也發生同樣情形，未料事隔不到2年又有類似狀況。

上月31日擁有近13萬成員的地方臉書社團「基隆人日常」無預警遭臉書官方「移除」，地方民眾哀聲一片，今再傳出，南投縣第二大、成員9.2萬人的臉書社團「南投人聊天室」無預警遭臉書官方滅團，引發騷動，管理團隊也緊急公告。

臉書社團「南投人聊天室2.0」已公告，「南投人聊天室社群，目前被官方暫停關閉，已經處理協調中，請大家先到此社團發言。」

「南投人聊天室」蕭姓管理員也在個人臉書公告，「很遺憾告訴各位，臉書社團『南投人聊天室』目前因某些因素被臉書移除，管理員正在處理並想辦法申訴中，謝謝各位的關心，目前先啟用備用社團『南投人聊天室2.0』，造成不便敬請見諒。」

而在管理員個人臉書公告下，眾人也熱烈討論，有人以為自己被社團踢出，也有人指出「不是個案，基隆人也是」、「跟大里一樣」等；另，該備用社團先前是供商家廣告用，成員較少約2萬人，沒那麼熱絡，民眾盼原本的聊天室能順利回歸。

達9.2萬成員、南投第一大臉書社團「南投人聊天室」無預警遭臉書官方停用，一夜之間被「滅團」。圖／「南投人聊天室」管理團隊提供
達9.2萬成員、南投第一大臉書社團「南投人聊天室」無預警遭臉書官方停用，一夜之間被「滅團」。圖／「南投人聊天室」管理團隊提供

南投 社群

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