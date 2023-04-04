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全民普發6000元傳詐騙 東勢警穿警察人偶裝宣導防騙

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市警察局東勢分局今天在人潮多的東勢區客家文化園區內，防詐宣導，警察人偶與小朋友互動。圖／警方提供
台中市警察局東勢分局今天在人潮多的東勢區客家文化園區內，防詐宣導，警察人偶與小朋友互動。圖／警方提供

連假各地景點人潮多，台中市東勢警分局今天在遊客多的東勢客家文化園區防詐宣導，全民普發6000元已有詐騙手法，東勢警穿警察人偶裝宣導防騙，台中市客委會主委江俊龍也在場一起用客語向民眾宣導常見詐騙手法。

東勢分局今天在人潮多的東勢區客家文化園區內防詐宣導，客委會主委江俊龍一起使用客語向民眾宣導常見詐騙手法，透過面對面的警民互動，讓民眾對於聽到詐騙「關鍵字」能立即觸發警覺心；宣導活動有員警穿戴可愛的警察人偶裝與民眾拍照互動，發放東勢警分局及東聖宮聯名製作的口罩。

東勢警方表示，轄內目前常見的詐騙仍以「假投資真詐騙」為主，藉由臉書、IG看到投資、輕鬆賺錢貼文，或在交友網站認識網友，以掌握「平台漏洞、後台程式」等話術，宣稱保證獲利、穩賺不賠等話術吸引人，待錢轉進平台後，就再也領不出來。

警方也提醒民眾，近期「全民普發6000元」，財政部公布民眾預先登記網址為「https://6000.gov.tw」，已有詐騙集團註冊偽冒網站，警方強調「一定要認明網址，來源不明連結絕對不要點」，也提醒民眾，如遇可疑網站或訊息，請立即撥打165反詐騙專線。

東勢分局長林大為表示，為使社會大眾識詐，該分局持續利用各種活動，將防詐資訊廣為宣導，讓民眾不斷接收及更新詐騙訊息，杜絕詐騙。

台中市警察局東勢分局今天在人潮多的東勢區客家文化園區內，防詐宣導，警察人偶與小朋友互動。圖／警方提供
台中市警察局東勢分局今天在人潮多的東勢區客家文化園區內，防詐宣導，警察人偶與小朋友互動。圖／警方提供
台中市警察局東勢分局今天在人潮多的東勢區客家文化園區內，防詐宣導。圖／警方提供
台中市警察局東勢分局今天在人潮多的東勢區客家文化園區內，防詐宣導。圖／警方提供

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