八卦山大佛快不見了！空汙+掃墓 中部空品不佳

中部今天的天空霧茫茫，員林市及彰化市空品呈橘色提醒，民眾以為清明節到了，因掃墓焚燒紙錢及雜草造成，依環保署空品預測指出，從今天起連3天因環境風場因素，中部以北空品區位於下風處，汙染物易累積，也要留意祭祖掃墓短時間造成臭氧濃度易上升。

清明5天連假，很多民眾掃墓或出遊，中部民眾卻發現天空都籠罩著霧霾，空品不佳，位空品監測，彰化縣員林市與彰化市上午的「AQI」(空氣品質指標）都是黃色提醒，其中員林市更達140，已經逼近150以上的紅色警示，此外，台中、南投、雲林、嘉義等多處測站，也都是呈橘色提醒。

由於很多民眾提前掃墓，焚燒紙錢或者雜草，甚至發生多起引發山林火警，很多人以為是天空霧茫茫的原因。但其實，依環保署空品預測，2日至3日東北風至偏東風挾帶可能微量境外汙染物影響台灣及離島地區，4日至5日環境風場為東南風，中部以北空品區位於下風處，致汙染物易累積。

環保署指出，清明連假期間各地有祭祖活動，須留意短時間濃度易上升，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，6日環境風場為東北風，中南部位於下風處，汙染物易累積。但由於空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請民眾隨時留意最新空氣品質資訊。