歡慶建縣300年 彰化民歌演唱會縣民同歡

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府舉辦「2023建縣三百大放藝彩鄉鎮藝術巡演」第7場民歌演唱會今晚在鹿港鎮體育場登場，縣長王惠美也到場與大家同樂。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府舉辦「2023建縣三百大放藝彩鄉鎮藝術巡演」第7場民歌演唱會今晚在鹿港鎮體育場登場，縣長王惠美也到場與大家同樂。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府舉辦「2023建縣三百大放藝彩鄉鎮藝術巡演」第7場民歌演唱會今晚在鹿港鎮體育場登場，邀請潘越雲等7位知名歌手演出，縣長王惠美也到場與近3500名縣民同樂，現場民眾聽得如癡如醉，一起感受彰化邁入建縣300年的歡樂氣氛。

今晚民歌演唱會邀請民歌手包括民謠創作才子葉佳修、校園民歌女神王海玲、潘越雲、凃佩岑、羅吉鎮、于台煙、施孝榮等人演唱，悠揚高亢的歌聲，讓現場high到最高點，在動人的音樂下，一起歡慶建縣300年的來臨。

而「建縣300 大放藝彩鄉鎮藝術巡演」最後1場演出將於4月23日晚間7時30分在員林市圓林園安排身聲劇場演出「希望之翼」，搭配面具與高蹺舞蹈，再結合創意森巴鼓，充滿感官震撼的獨特演出，免票入場。

縣府也舉辦「彰化囝仔好幸福兒童節慶祝活動」還有六場活動，為4月8日下午3時在村上國小活動中心，4月9日下午3點在埔心國中活動中心；4月15日晚間7時在芳苑國中操場；4月16日下午3時在溪州國小活動中心；4月29日下午3時在芬園鄉環保公園內風雨球場；4月30日下午3時在秀水高工活動中心，有兒童劇的演出，歡迎家長帶小朋友免票入場觀賞。

彰化縣政府舉辦「2023建縣三百大放藝彩鄉鎮藝術巡演」第7場民歌演唱會今晚在鹿港鎮體育場登場，縣長王惠美也到場與近3500名縣民同樂。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府舉辦「2023建縣三百大放藝彩鄉鎮藝術巡演」第7場民歌演唱會今晚在鹿港鎮體育場登場，縣長王惠美也到場與近3500名縣民同樂。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府舉辦「2023建縣三百大放藝彩鄉鎮藝術巡演」第7場民歌演唱會今晚在鹿港鎮體育場登場，邀請潘越雲等7位知名歌手演出。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府舉辦「2023建縣三百大放藝彩鄉鎮藝術巡演」第7場民歌演唱會今晚在鹿港鎮體育場登場，邀請潘越雲等7位知名歌手演出。圖／彰化縣政府提供

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