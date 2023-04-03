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彰化建城三百年 古城全覽圖系列講座登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
香路輕旅文化團隊今年邀請專家陳仕賢老師將進行長達一年有系統性的彰化市古城導覽解析。資料照／陳俊德提供
香路輕旅文化團隊今年邀請專家陳仕賢老師將進行長達一年有系統性的彰化市古城導覽解析。資料照／陳俊德提供

彰化今年建城三百年，彰化香路輕旅文化團隊召集人陳俊德醫師說，彰化處處有文化古蹟建築，但卻一直缺乏系統性的推廣，因此今年團隊邀請專家陳仕賢老師將進行長達一年有系統性的彰化市古城導覽解析，帶著大家走進古城巷弄探尋文化瑰寶。

陳俊德說，香路輕旅文化團隊此次規劃長達一年的「古城全覽圖」系列講座，可說是前所未有的文化活動，計劃從3月26日起到12月每月辦一次講座，共有10堂，上午進行講座，下午帶學員實地導覽，且會配合各廟宇的重點活動搭配解說，為大家全面性的進行文化、廟宇、建築等解說導覽。

「在古城，拈一朵飛簷上的花！文化推廣，是一份真誠浪漫的情懷」陳俊德說，即使自以為對於文化建築算熟悉的他，有一次在聽陳仕賢老師導覽孔廟建築時，才發現他以前竟未注意到大成殿歇山重簷頂，有朵飛簷上的花，如此的意境，繼而又想「那是不是還有更多他未注意到的遺珠？」「自己是否有有真正好好認識過自己生活的這座城市？」

陳俊德說，「美好的文化以往卻缺乏人的推廣」各地有很多進香活動或小旅行，卻缺乏整合，他希望把這一顆顆美麗的珍珠串起來，透過深度講座，培養出更多導覽種子，也讓大家更重視文化的保存。

十堂講座已開放報名，除了已辦過的3月26日台灣傳統建築賞析和4月15日10點在南瑤宮的講座「中台灣傳統建築藝術之香路六廟」，不用事先報名，直接到現場參加，8場需事先報名，可上「香路輕旅」臉書傳訊息報名。

講座分別為

第三堂：5月27日

上午講座：台灣的孔廟專題，下午實地導覽國定古蹟彰化孔廟

第四堂：6月17日

上午講座：彰化元清觀的歷史與建築，實地導覽國定古蹟元清觀（天公壇）

第五堂：7月15日

上午講座：彰化城內的人群廟，實地導覽：定光古佛廟、白龍庵、慶安宮、及附近的曇花佛堂、城隍廟等

第六堂：8月5日

講座：台灣觀音信仰與建築藝術，導覽開化寺、及走讀城中街等

第七堂：9月16日

講座：彰化節孝祠專題，導覽節孝祠、及走讀舊東城門一帶的武德殿、紅毛井等

第八堂：10月14日

講座：台灣的武廟與建築藝術，導覽彰化關帝廟、懷忠祠等

第九堂：11月18日

講座：台灣的開漳聖王信仰與建築藝術，導覽國定古蹟-威惠宮 聖王廟、西門福德祠、及走讀舊西城門一帶

第十堂：12月16日

講座：彰化的曲館與武館專題，導覽：梨春園、集樂軒、及曲館北管賞析

香路輕旅文化團隊希望透過有系統的講座及導覽，帶領大家走進古城巷弄探尋文化瑰寶。資料照／陳俊德提供
香路輕旅文化團隊希望透過有系統的講座及導覽，帶領大家走進古城巷弄探尋文化瑰寶。資料照／陳俊德提供

彰化 建築 國定古蹟

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