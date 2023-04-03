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影／南投熱氣球今停飛！民眾等1.5小時風仍降不下 明加開1場

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里「熱氣球嘉年華」今登場，但因下午風力太大，最後取消升空，只能將熱氣球充氣立球讓民眾拍照。記者賴香珊／攝影
南投埔里「熱氣球嘉年華」今登場，但因下午風力太大，最後取消升空，只能將熱氣球充氣立球讓民眾拍照。記者賴香珊／攝影

清明連假，南投埔里於今、明2天舉辦「熱氣球嘉年華」，是當地首次有熱氣球能載人直上天際，鎮民期待，原訂今天下午4時至6時升空，未料因風力太大取消，民眾失望，經主辦單位討論，除明天下午場次，明晨5時30分再加開1場。

埔里鎮公所指出，此次的「埔里樂活－熱氣球嘉年華」是由翔禾建設公司發起，埔里鎮公所、埔里扶輪社、大埔里觀光協會協辦，排定今（3日）、明2天在埔里宏仁國中舉行，是埔里市區首次舉辦熱氣球活動，熱氣球還能載人直上天際。

而今天的「熱氣球嘉年華」於上午11時以園遊會揭開序幕，現場有各式有趣好玩、美味好吃等各式攤位，眾人期盼的熱氣球則是預計在下午4時起至6時升空，並開放挽袖捐熱血獲得搭乘券的民眾登上熱氣球，從空中俯瞰埔里美景。

只是，熱氣球升空時間到了，現場風力卻不小，經檢測風速逾5節，且風向不定，一嘗試充氣立球，球體就因受力面積大，風勢稍強就被吹跑，眾人一直等到傍晚5時30分，風速仍降不下來，無法符合熱氣球飛行標準，只好取消，民眾失望。

為了不讓現場民眾太失望，主辦單位在今天活動的最後半小時，將熱氣球充氣立球，由10多名工作人員全力拉穩，讓大家拍照，並宣布，明天除了同時段的下午升空場次，清晨5時30分加開1場，盼屆時天公作美，讓熱氣球能順利升空。

南投埔里「熱氣球嘉年華」今登場，熱氣球原訂下午4時至6時升空，但風力太大，且風向不定，最後停飛。記者賴香珊／攝影
南投埔里「熱氣球嘉年華」今登場，熱氣球原訂下午4時至6時升空，但風力太大，且風向不定，最後停飛。記者賴香珊／攝影
南投埔里「熱氣球嘉年華」今登場，熱氣球原訂下午4時至6時升空，但風力太大，且風向不定，最後停飛。記者賴香珊／攝影
南投埔里「熱氣球嘉年華」今登場，熱氣球原訂下午4時至6時升空，但風力太大，且風向不定，最後停飛。記者賴香珊／攝影
南投埔里「熱氣球嘉年華」今登場，民眾從下午4時開始等待熱氣球升空，但因風力太大，傍晚5時30分確定取消。記者賴香珊／攝影
南投埔里「熱氣球嘉年華」今登場，民眾從下午4時開始等待熱氣球升空，但因風力太大，傍晚5時30分確定取消。記者賴香珊／攝影

熱氣球嘉年華 埔里 大埔

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