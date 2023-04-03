全台血庫剩下5至6天庫存量 賴清德登高一呼彰化今捐血150袋

全台鬧血荒，民進黨彰化縣黨部今天舉辦捐血活動，響應黨主席賴清德發起「捐血一袋、救人一命、挽起袖子一起來捐血」，彰化縣民進黨的黨公職人員幾乎都參與。傍晚6點活動結束，合計捐血150袋。

捐血中心統計截至4月1日，全台血庫剩下5至6天的庫存量，賴清德日前責令全台縣市黨部發起捐血活動，民進黨彰化縣黨部在捐血中心員林捐血室舉辦捐血，立法委員陳素月、縣議員張欣倩、縣議員劉珊伶和大彰加油站、埔心85度C共襄盛舉，捐血者可獲贈衛生紙、咖啡等贈品，相當豐富。

執行長盧建州、專員鄭朝安各捐兩袋，有黨員開玩笑說他們身強力壯，可以多捐一點，不過捐血規定每人每次500CC是上限。主委楊富鈞說，民進黨彰化縣黨部也是社會力的一份子，責無旁貸，利用清明連假號召回鄉掃墓與在地的民眾挽袖捐血助人，期能紓解血荒。