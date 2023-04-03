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清明節北部唱空城計 高麗菜銷售量減少均價再創新低

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣農民開放高麗菜，許多遊客路過採菜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣農民開放高麗菜，許多遊客路過採菜。記者簡慧珍／攝影

清明連假北部民眾南下返鄉掃墓，高麗菜銷售量減少，今天交易均價跌破每公斤4元，來到3.9元，彰化縣菜農開放自採高麗菜，按照品質、均重，每顆售價10元至30元，遊客路過紛紛停車摘菜，直呼便宜，採10顆至少可吃一個月。

台中市曾姓市民舉家出遊，沿芳苑鄉76線到菜農洪鈿豐的高麗菜田，買10送2，曾姓市民和家人採12顆，洪鈿豐的母親和妻子說有兩顆高麗菜較小顆，「再去多摘兩顆」，本來曾姓市民說太多吃不完，在洪鈿豐的母親再三勸說下，再採兩顆總計14顆高麗菜。

洪鈿豐說，今年春季天氣較冷，中部沿海高麗菜生長較慢，採收期與南部晚種的高麗菜撞期，3月開始量多價跌，清明連假北部民眾返鄉掃墓或出遊，台北、三重、新莊高麗菜交易均價從每公斤2元到8元，台中市場最高均價賣到11元，整體均價3.9元，與其雇工採收、裝箱、運送賠本賣，不如開放自採，能賣多少算多少。

彰化縣溪湖鎮果菜市場今天初秋品種每公斤交易均價7.3元，雪翠品種9.6元，再往南的鄉鎮農會高麗菜交易價逐漸下降，每公斤3、4元，已經農民打算清明連假過後就地耕除當綠肥，如果要買便宜高麗菜最好把握時間。

高麗菜 均價

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