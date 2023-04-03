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連假南投景點湧人潮 溪頭自然教育園區近8千人入園

中央社／ 南投3日電

今天是清明連假第3天，南投縣觀光景點湧人潮，民眾前往清境農場合歡山遊玩，周邊停車場都已無車位，溪頭自然教育園區也有近8000人入園參觀，預料明天人潮可能更多。

今天是清明連假第3天，南投地區豔陽高照，不少民眾利用好天氣出遊，其中通往南投清境農場及合歡山的台14甲線，上午開始出現塞車，清境農場的青青草原停車場一位難求，開車上山民眾須排隊等候車位。

合歡山上的武嶺亭觀景台4月1日正式對外開放，民眾利用連假上合歡山，前往武嶺拍照留念及欣賞美景，設在武嶺亭的停車位也客滿，合歡山遊客服務中心的停車場也爆滿。

不少民眾也選擇前往南投鹿谷鄉的溪頭自然教育園區，園區人員告訴中央社記者，昨天和今天放晴，遊客人數明顯增加，截至今天下午4時為止，入園人數已有7900多人，明天是兒童節，12歲以下兒童入園免費，預料入園人數會更多。

清境農場 合歡山 南投

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