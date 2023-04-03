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馬卡龍、豐樂公園維護差強人意 中市府：隨即派工處理

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
家長指出，台中豐樂公園維護不周，原有草地的部分，光禿僅剩黃土，甚至土壤流失，裸露出人行道地基等，產生逾30公分落差。記者劉柏均／攝影
家長指出，台中豐樂公園維護不周，原有草地的部分，光禿僅剩黃土，甚至土壤流失，裸露出人行道地基等，產生逾30公分落差。記者劉柏均／攝影

台中特色公園「馬卡龍公園」去年10月底正式啟用，更有全台最高、11米的溜滑梯，假日吸引不少民眾；但市議員江肇國、蔡耀頡指出，一旁人行道路面，驚見10元硬幣大小的突起釘子，若有人跌倒碰撞，恐釀嚴重後果；另豐樂公園也有家長指出，草地荒禿成沙，人行步道更裸露地基，造成約30公分落差。

針對馬卡龍公園，建設局表示，該該突起物位於市民大道一段與東英17街交叉口水溝蓋邊，目前現場已設置安全警示設施，避免民眾靠近，建設局獲報後隨即派工處理，預計今完成修繕。

而豐樂雕塑公園，建設局說，今日將派員進場先行放置交通錐警示設施，提醒民眾避免靠近，並預計於本週起進場施作土坡加固等步道改善工程。

江肇國表示，馬卡龍公園啟用至今僅5個月，卻有明顯的地面突起物，與10元硬幣一樣大，影響行人的行徑安全，相關局處除了應該要預防危險外，也應當要經常巡查維護。

蔡耀頡表示，台中市持續推行人本交通，而先前甚至蒙上「行人地獄」的惡名，今又發現公園的人行道上突起物，市府應檢討，不能因為傷害性較小而忽略。好在鄰近的民眾發現，先行用三角錐與磚塊警示，才沒有造成行人危險，也請相關局處務必要經常巡邏維護。

另位於南屯的豐樂雕塑公園，是家長假日的「遛小孩聖地」，但有家長指出，豐樂公園維護不周，原有草地的部分，光禿僅剩黃土，甚至土壤流失，裸露出人行道地基等，產生逾30公分落差，小朋友總是活蹦亂跳，這樣的管理維護品質，怎叫人安心。

建設局說，豐樂公園近向心南路側景觀土坡上因種植黑板樹等樹種，樹蔭面積大、根系盤雜等因素，致使林下草皮不易生長，加上坡度陡峭，容易有土壤沖刷及裸露等問題。為此，建設局現階段針對裸露地已覆蓋清碎石，避免塵土飛揚。

建設局強調，近期將進行景觀土坡及步道改善工作，項目包括黑板樹進行移除、土坡加固、護坡植物補植及步道改善等工作，以提供更完善的使用環境。

家長指出，台中豐樂公園維護不周，原有草地的部分，光禿僅剩黃土，甚至土壤流失，裸露出人行道地基等，產生逾30公分落差。記者劉柏均／攝影
家長指出，台中豐樂公園維護不周，原有草地的部分，光禿僅剩黃土，甚至土壤流失，裸露出人行道地基等，產生逾30公分落差。記者劉柏均／攝影
中市議員江肇國、蔡耀頡指出，馬卡龍公園人行道路面，驚見10元硬幣大小的突起釘子，若有人跌倒碰撞，恐釀嚴重後果。圖／江肇國服務處提供
中市議員江肇國、蔡耀頡指出，馬卡龍公園人行道路面，驚見10元硬幣大小的突起釘子，若有人跌倒碰撞，恐釀嚴重後果。圖／江肇國服務處提供
中市議員江肇國、蔡耀頡指出，馬卡龍公園人行道路面，驚見10元硬幣大小的突起釘子，若有人跌倒碰撞，恐釀嚴重後果。圖／江肇國服務處提供
中市議員江肇國、蔡耀頡指出，馬卡龍公園人行道路面，驚見10元硬幣大小的突起釘子，若有人跌倒碰撞，恐釀嚴重後果。圖／江肇國服務處提供

人行道 硬幣

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