高麗菜盛產滯銷 牙醫師助農民 買下二大車分送民眾

高麗菜因盛產而價跌，目前產地批發價每公斤僅6、7元，高麗菜滯銷，彰化市牙醫師楊曜聰向農民買下1500顆高麗菜，今天讓民眾憑發票免費兌換，收集的發票再捐贈彰化慈愛教養院，吸引大批民眾前往兌換，直呼幫了農民也幫了社福團體一舉兩得。

牙醫師楊曜聰說，最近看到農民載著高麗菜販賣，一問下才知道因為盛產，農民的高麗菜並不好賣，若賣不出去，高麗菜也得耕鋤，所謂菜土菜金，實在不忍心這麼青翠甜美的高麗菜被耕鋤，農民也會血本無歸，決定買下二大車約1500顆高麗菜分送給大家，又可募集到發票再捐給社福機構，讓善的循環綿延下去。

農民表示，因高麗菜盛產供過於求，很多中盤商不收購了，甚至只願意以1萬元收購1分地約2500顆高麗菜，等於1顆高麗菜僅賣4元，根本不敷成本，但種植的高麗菜若再不採收，眼看就要暴開，最後只能耕鋤，幸好碰到楊醫師，願意以1顆15元的價格收購兩車共1500顆高麗菜，才讓他們二大車高麗菜有去處。