聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶打肺鏈疫苗 台中4000長者還在等 市府：納入預約系統
台中市率全台之先提供60歲以上長者免費施打肺炎鏈球菌疫苗，吸引長者搶打，目前已用罄，尚有約4000人預約等候。市議員張芬郁今天說，有市民反應「看得到、卻打不到」，在大里衛生所預約排等3個月打不到，竟在大雅區衛生所打到了，建議市府納入疫苗預約系統，以免民眾苦苦等候。
台中市衛生局說明，考量往年接種台中市自購疫苗長者習慣在年底併同流感疫苗接種，疫苗主要集中於流感季前下貨，衛生局已規畫，配合明年流感疫苗接種期間，在台中市疫苗預約平台開放肺炎鏈球菌疫苗預約接種。
張芬郁表示，有市民反應，已在大里區衛生所登記排等3個月，還是沒等到，而且還有300多人在等；也有市民因為北屯衛生所沒疫苗，最後問了多家衛生所後，在大雅區衛生所打到了。
張芬郁認為，讓民眾苦苦等或向各區衛生所四處問，實在不是好方法，台中市有疫苗預約系統，應該將肺炎鏈球菌疫苗也列入，才是解決根本之道。
醫師簡肇棟表示，衛福部公布2021年國人死亡原因，肺炎連續7年蟬聯第3名，平均每10萬人就有57.7人死於肺炎，施打肺炎鏈球菌疫苗是預防方法之一，近3年因新冠疫苗施打普及，民眾接種肺鏈意願大為提高。
台中市衛生局說，台中市每年編列預算自購1.4萬至1.6萬劑肺炎鏈球菌疫苗，提供從未接種公費疫苗的台中市60至70歲，及55歲至70歲原住民接種，若疫苗用罄，可至衛生所登記，待到貨再依登記順序逐一通知接種，提供市民簡便預約、就近接種服務。
台中市衛生局說明，去年台中市自購疫苗已用罄，目前各衛生所預約人數約4000人，明年採購疫苗第一批次預計4月底進貨，屆時會依登記順序通知接種，請市民安心等候通知。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言