台中「雙十公車」乘客數回溫近8千萬人次 長者常搭路線曝光

中市府推動「雙十公車」政策，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，去年疫情影響，營運量減少，疫情後回溫至7646萬人次，截至今年2月底，交通卡申請件數也自去年7月激增20萬人。其中長者族群約佔總數3成，而往和平東勢等路線，也是長者搭乘比例最高。

中市府大力推動「雙十公車」交通卡，以前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資。交通局指出，截至今年2月，申請人數大幅增加至169萬人，較去年7月多出20萬人；教育局111學年度也制發約15萬張數位學生證，另每學年皆有外縣市學生至台中就讀，也可申請綁定，使綁卡人次增加、創新高。

交通局長葉昭府指出，2021年時，公車營運人次受疫情影響，僅剩7533萬人次，去年疫情趨緩，營運人次回升至7646萬，回溫113萬人次；其中市民與非市民搭乘比例為8：2，又以學生(6至24歲)及青壯年(25至64歲)族群最多，共逾7成，長者則近3成。

交通局分析，高齡者搭乘比例較高的路線為821、252、218路等公車，其中821行經東勢到和平、252東勢到大雪山森林遊樂區，為長者搭公車享受森林浴的熱門路線，218豐原經神岡等地區，購物、出遊、就醫不勞煩子女接送。

交通局提到，雙十公車發揮活化山、海、屯地區的區域發展與交通連結效益，目前因台8線部份路段維修，豐原到梨山865臨公車保持基本民行，因借道南投合歡山，路程長達167公里，行車時間5個半小時，市民仍享優惠，僅須10元車資。