快訊

南韓仁川樂天電影院大樓起火 消防當局動員上百人灌救傷亡未知

點名這2國！金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月很關鍵

我駐巴西外交官墜樓亡！遺孀公開信控高層栽贓害輕生 外交部回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中「雙十公車」乘客數回溫近8千萬人次 長者常搭路線曝光

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市雙十公車優惠政策，搭車學生族群以大學生居多約佔11%，是眾多學生族群的重要代步工具。圖／台中市政府提供
台中市雙十公車優惠政策，搭車學生族群以大學生居多約佔11%，是眾多學生族群的重要代步工具。圖／台中市政府提供

中市府推動「雙十公車」政策，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，去年疫情影響，營運量減少，疫情後回溫至7646萬人次，截至今年2月底，交通卡申請件數也自去年7月激增20萬人。其中長者族群約佔總數3成，而往和平東勢等路線，也是長者搭乘比例最高。

中市府大力推動「雙十公車」交通卡，以前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資。交通局指出，截至今年2月，申請人數大幅增加至169萬人，較去年7月多出20萬人；教育局111學年度也制發約15萬張數位學生證，另每學年皆有外縣市學生至台中就讀，也可申請綁定，使綁卡人次增加、創新高。

交通局長葉昭府指出，2021年時，公車營運人次受疫情影響，僅剩7533萬人次，去年疫情趨緩，營運人次回升至7646萬，回溫113萬人次；其中市民與非市民搭乘比例為8：2，又以學生(6至24歲)及青壯年(25至64歲)族群最多，共逾7成，長者則近3成。

交通局分析，高齡者搭乘比例較高的路線為821、252、218路等公車，其中821行經東勢到和平、252東勢到大雪山森林遊樂區，為長者搭公車享受森林浴的熱門路線，218豐原經神岡等地區，購物、出遊、就醫不勞煩子女接送。

交通局提到，雙十公車發揮活化山、海、屯地區的區域發展與交通連結效益，目前因台8線部份路段維修，豐原到梨山865臨公車保持基本民行，因借道南投合歡山，路程長達167公里，行車時間5個半小時，市民仍享優惠，僅須10元車資。

另針對行政院日前提出「中央促進公共運輸使用方案」，市民專屬299元吃到飽方案，全國最低價，可搭捷運、市區公車、公共自行車、台鐵等大眾運輸工具；交通局鼓勵未申辦交通卡市民，別放棄申辦機會。

台中市長盧秀燕推動市民限定的「雙十公車」交通卡，前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕推動市民限定的「雙十公車」交通卡，前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資。圖／台中市政府提供

公車 疫情 吃到飽

延伸閱讀

南市清明掃墓好停車 路邊停車暫停收費1日

中市雙十公車達169萬人申請 搭車享便利優惠

清明連假第三天國道、市區湧車流 高雄商圈百貨大熱門

男子全身抽搐兒急求救 豐原警開車鳴笛開道迅速到醫院

相關新聞

影／野狗出沒！台中大里街頭影片曝光6犬殘忍咬死1貓

台中市議員李天生說，今天凌晨4時許，大里區內新里新和街37巷停車場有6隻野狗攻擊1隻貓，並殘忍將貓咬死，這群野狗很危險，...

搶打肺鏈疫苗 台中4000長者還在等 市府：納入預約系統

台中市率全台之先提供60歲以上長者免費施打肺炎鏈球菌疫苗，吸引長者搶打，目前已用罄，尚有約4000人預約等候。市議員張芬...

台中「雙十公車」乘客數回溫近8千萬人次 長者常搭路線曝光

中市府推動「雙十公車」政策，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，去年疫情影響，營運量減少，疫情後回溫至7646萬人次，截至今年2...

影／盧秀燕視察公墓防火 中市首次動用近2000萬元除草並清運

台中市長盧秀燕今天到大雅區第二公墓視察防災措施並宣導時表示，今年台中市政府第一次嘗試，動用近2000萬元經費，在14個行...

兒童節禮物 有城鄉落差

兒童節到了，基層公所紛紛張羅送禮給國家未來主人翁，彰化縣彰化、員林兩市最大方，公私立的國小和幼兒園兒童都有禮物，永靖、田...

谷關捎來步道2棵大樹倒塌在步道上 參山處：盡速處理

疑因連日下雨，谷關捎來步道約1公里處的2棵大樹，今天被發現倒塌橫在步道上，交通部觀光局參山國家風景管理處長曹忠猷表示，今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦