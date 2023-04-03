影／盧秀燕視察公墓防火 中市首次動用近2000萬元除草並清運
台中市長盧秀燕今天到大雅區第二公墓視察防災措施並宣導時表示，今年台中市政府第一次嘗試，動用近2000萬元經費，在14個行政區各主要公墓，除草後並清運走雜草，她說這些作為都是避免火災，減少空汙，也請大家配合，金紙集中讓政府統一處理，不要丟煙蒂和燒雜草，她二度強調，沒有公德心祖先會不高興。
盧秀燕表示，今年清明節期5天，返鄉掃墓人多，台中市是全國第二大城市，公墓有155處，私人墓園也多，因應掃墓需動員整備，包括交通局開免費掃墓專車，消防局在公墓佈署消防人車，發水袋預防火警，警局也要安排警力疏導交通，民政局和環保局要做宣導與除草和清運。
她說以前在台中市公墓除草後堆在旁邊，讓其自然腐蝕，沒有運走反而成為火災易燃點，有人燒金紙或放鞭炮或抽菸常引起火災，今年台中市政府第一次嘗試，動用近2000萬元經費，在14個行政區各主要公墓，除草後會清運走雜草，她說這些作為都是避免火災，減少空汙。
盧秀燕呼籲大家，掃墓後將祭品和垃圾一定要帶走，如果將墓園弄髒，祖先會不高興，也請大家將金紙集中，讓政府統一處理，不要丟煙蒂和燒雜草，不要掃墓變成燒墓，祖先會不高興，請大家都發揮公德心配合。
台中市長盧秀燕今天到大雅區第二公墓視察防災宣導等措施，台中市消防局長孫福佑、民政局長吳世瑋和立委楊瓊瓔與多位民代到場。
台中市消防局長孫福佑表示，台中市今年一月至今，共發生359件公墓火警，各地消防隊員忙搶救，其中上月5日的龍井公墓大火，險延燒到國道三號，影響行車視線，消防局早已安排清明節前假日期間，各消防分隊派車組與人員在公墓戒備，也向掃墓民眾宣導防火；現場一名消防隊員說，今年台中市除草後也清運走，有效減少火源，避免公墓火警。
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