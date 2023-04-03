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中市雙十公車達169萬人申請 搭車享便利優惠

中央社／ 台中3日電

台中市民限定「雙十公車」，台中市交通局統計，截至今年2月申請交通卡人數，已達169萬，相較去年7月，激增20萬人，市民樂於以公車代步，稱讚台中「10」在優惠。

台中市交通局今天透過新聞稿指出，台中市民限定「雙十公車」交通卡，前10公里免費，超過10公里最多只收新台幣10元車資，省荷包全國最優惠，至2月底申請人數大幅成長到169萬人。

台中市教育局自111學年度起製發約15萬張數位學生證，倘同意授權個資，即不需再過卡即享有市民限定乘車優惠，另每學年度皆有外縣市學生來台中就讀，也可申請綁定享有搭乘市區公車優惠，使綁卡人次大為增加，創新高紀錄。

交通局長葉昭甫說明，雙十公車發揮活化山、海、屯地區的區域發展與交通連結效益，目前因台8線部分路段維修，豐原到梨山啟動865臨公車保持基本民行，因要借道南投合歡山，路程長達167公里，行車時間5個半小時，市民搭車享雙十公車優惠，還是僅須花費10元車資。

葉昭甫分析使用雙十公車優惠全齡化，他指出，學生族群中以「大學生（19至24歲）」居多約11%，國小生（6至12歲）、國中生（13至15歲）、高中生（16至18歲）比例分別約為9%、7%、9%，搭乘比例較高的路線分別為165、219、279路等公車，以行經學區居多。

他說，高齡者搭乘比例較高的路線為821、252、218路等公車，其中821行經東勢到和平、252東勢到大雪山森林遊樂區，為長者搭公車享受森林浴的熱門路線，218豐原經神岡等地區，購物、出遊、就醫不勞煩子女接送。

公車 台中市 教育局

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