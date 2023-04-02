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連假賞花去！ 彰化田尾展出組合盆栽、朱槿花

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
田尾公路花園協會舉辦「商品化組合盆栽競賽暨朱槿花品種展」系列活動，將在田尾公路花園展出到4月9日。記者林宛諭／攝影
田尾公路花園協會舉辦「商品化組合盆栽競賽暨朱槿花品種展」系列活動，將在田尾公路花園展出到4月9日。記者林宛諭／攝影

彰化縣田尾公路花園協會舉辦「商品化組合盆栽競賽暨朱槿花品種展」系列活動，將在田尾公路花園展出到4月9日，彰化縣長王惠美說，今年的組合盆栽競賽也以彰化建縣300為主題讓參賽者發揮，歡迎全省各地民眾利用連假到田尾賞花，喝花茶、吃花餐、拈花惹草。

田尾公路花園協會舉辦「商品化組合盆栽競賽」今天由縣長王惠美、田尾鄉長許淑美、縣議員劉淑芳、田尾鄉農會總幹事吳政憲等人頒獎表揚優勝者，與會者還有立委謝衣鳯及來自日本的國際友人參觀得獎作品。

王惠美說，田尾鄉、鹿港鎮是彰化的兩顆明珠，鹿港是開放式博物館，田尾是開放式的花園，彰化可說是花的故鄉，佔全國花卉產量30、40%，彰化今年適逢建縣300年，這次活動主題作品也以建縣300意象呈現在盆栽植物創作上，也有青年花農來參賽切磋技藝，讓鄉親能夠看到各式各樣的花花草草組合盆景。

王惠美說，協會今年也媒合企業了解在地產業，希望企業能多加採購花卉，讓花卉產業更蓬勃發展，此次還有朱槿花品種展，朱槿花就是俗稱的扶桑，田尾的花農把朱槿花培育出不同品種，有橙黃色、淡桃色、黃白色、白色等，代表花卉產業已經升級。

田尾鄉長許淑美說，彰化有2顆明珠，田尾鄉也有2顆明珠，一個是今天辦活動的彰化縣田尾公路花園協會，另一彰化縣田尾休閒農業協會，則預在11月舉辦產業活動，希望大家看到田尾之美。

田尾公路花園協會理事長劉漢欽說，田尾是個很美的地方，希望能把田尾公路花園變成在地花博，天天是花季，把田尾變成美麗的花都，歡迎大家來遊玩。

此次共有40組創作好手參與組合盆栽競賽，遴選出12組作品，冠軍為江沛晴、丁秋子，亞軍徐育鈴、劉依婷、李加和，季軍張善筆、林英媚、江孟謀、莊淑雅、謝玉琴、黃麗續、洪襼庭、蔡佑承、蔡森宇，優等劉韋呈、黄映璇、楊詠任、陳紀穎、王娜、徐佳莉。

田尾公路花園協會舉辦「商品化組合盆栽競賽暨朱槿花品種展」系列活動，將在田尾公路花園展出到4月9日。記者林宛諭／攝影
田尾公路花園協會舉辦「商品化組合盆栽競賽暨朱槿花品種展」系列活動，將在田尾公路花園展出到4月9日。記者林宛諭／攝影
彰化縣田尾公路花園協會舉辦「商品化組合盆栽競賽暨朱槿花品種展」系列活動，彰化縣長王惠美表揚優勝者。記者林宛諭／攝影
彰化縣田尾公路花園協會舉辦「商品化組合盆栽競賽暨朱槿花品種展」系列活動，彰化縣長王惠美表揚優勝者。記者林宛諭／攝影
彰化縣田尾公路花園協會舉辦「商品化組合盆栽競賽暨朱槿花品種展」系列活動，彰化縣長王惠美表揚優勝者。記者林宛諭／攝影
彰化縣田尾公路花園協會舉辦「商品化組合盆栽競賽暨朱槿花品種展」系列活動，彰化縣長王惠美表揚優勝者。記者林宛諭／攝影
彰化縣田尾公路花園協會舉辦「商品化組合盆栽競賽暨朱槿花品種展」系列活動，彰化縣長王惠美表揚優勝者。記者林宛諭／攝影
彰化縣田尾公路花園協會舉辦「商品化組合盆栽競賽暨朱槿花品種展」系列活動，彰化縣長王惠美表揚優勝者。記者林宛諭／攝影

盆栽 王惠美 賞花

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