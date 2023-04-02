對面就是秋紅谷！台中最貴豪宅公設曝光 吸客月擲15萬租房

台中房地產價格直追雙北，豪宅租金也不遑多讓。根據實價租金資料，去年台中住宅總租金榜首為「鄉林皇居」社區，每月租金15萬元。「鄉林皇居」管委會今開箱豪社區公設。

「鄉林皇居」主委馬錦江說，位於台中七期台灣大道旁的鄉林皇居仿照涵碧樓建築特色興建，有六棟大樓、442戶，大廳寬300米、六棟多功能會館，戶外有千坪處處水景、綠木扶疏，中央有座「頣和亭」，二樓環社區的空中步道長300公尺，下方種有櫻花，居民散步不需出門，對面就是秋紅谷公園。

馬錦江指出，社區有獨一無二的福利餐廳，一人低消120元，享受美食還能欣賞美景，還有養心吧台從早到晚提供餐飲服務；社區公設還包含頂樓景觀咖啡廳、電影院、健身房、撞球桌及一樓游泳池、SPA、泡湯區、領袖會館、禪室等，應有盡有。

馬錦江說，他是3年前因疫情返國入住，他專長國外五星總統套房企業管理，今年新進的管委會成員年輕化，為提升社區品質努力，社區聘80名優秀的物業經理、秘書等專業團隊，引進五星級管理模式，打造舒適、安全、智慧、宜居豪宅。

根據實價租金資料，去年台中住宅總租金榜首為「鄉林皇居」社區，第二名「寶輝世紀花園」月租金12萬元。「鄉林皇居」不但是榜首，前十名就占了五名，月租金單價約每坪790到1200元。

住商不動產台中七期園道加盟店店東謝德亮說，鄉林皇居會受租客青睞有三主因，一為社區有餐廳可供三餐，二為裝潢設備全配，租金及承租率表現亮眼，三為CP值不輸飯店，在好地段有社區秘書、游泳池、健身房等，是租客理想的選擇。