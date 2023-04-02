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台中老牌牛排館重新回歸 民眾逗相報重溫兒時滋味

中央社／ 台中2日電

陪伴台中人近50年的台中牛排館，去年因疫情、租約問題熄燈，令在地人惋惜，清明連假前夕，台中牛排館由新團隊接手重新開幕，民眾爭相在地方粉絲團貼文要重溫兒時滋味。

有將近50年歷史的台中牛排館，是許多台中在地人約會、朋友相聚及全家歡聚的場所，不少人從小吃到大，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及租約問題而宣布結束營業，讓很多在地人感到惋惜。

農曆春節過後，台中在地粉絲團就不時傳出台中牛排館要重新開幕的消息，許多台中人都在粉絲團留言表示很期待，最後確定將於北屯區軍功路重新開張，新店裝潢期間，網友不時發布最新進展，直到清明節連假前夕，台中牛排館正式開幕，每天都有民眾排隊等候進場，要再品嚐記憶中的滋味。

台中牛排館新老闆顧振莆今天告訴中央社記者說，自己因緣際會下，結識台中Buffet吃到飽始姐，也是台中牛排館創辦人曾惠治「曾媽」；已86歲的曾媽，一直敬愛著每一名顧客、善待每一名員工，這樣少有的真誠打動了他。

顧振莆表示，本身也是在地台中人，台中牛排館也是從兒時起陪伴他一輩子的家鄉記憶，不忍台中牛排館就此熄燈，因此決定另起爐灶，讓老品牌重獲新生；沒想到開幕前試營運3天，首日準備的食材到下午4時就搶光了，只好提前打烊。

過去台中牛排館提供的蒙古烤肉是店內招牌特色，但新館沒有提供，讓消費者感到些許可惜，顧振莆指出，台中牛排館與元太祖蒙古烤肉原本就是分開的兩個品牌，東山店限於空間，目前只能供應排餐吃到飽及自助吧，未來蒙古烤肉會以獨立方式另外經營。

牛排

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