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彰化八卦山牌樓修繕完成發包 期以新面貎迎接建縣300年

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
歷經3次流標的彰化八卦山牌樓修繕工程，最近終於完成發包，期能趕上彰化縣建縣300年。記者劉明岩／攝影
歷經3次流標的彰化八卦山牌樓修繕工程，最近終於完成發包，期能趕上彰化縣建縣300年。記者劉明岩／攝影

矗立約一甲子的彰化「八卦山牌樓」，是八卦山大佛的迎賓門，均是彰化知名的地標，為了迎接今年彰化建縣300年，彰化縣文化局辦理牌樓修繕工程，卻因物料及工資上漲等因素，流標3次，最近經調整招標內容才順利發包，文化局長張雀芬說，希望能以新面貌趕上建縣300年的班車。

彰化八卦山大佛是1961年落成，迄今62年，曾有東亞第一大佛美名，也是彰化八景之一；迎賓的八卦山牌樓則位於彰化市中山路、東民街口，是由飲料大廠黑松汽水公司前身進馨汽水公司捐獻興建，1964年4月完工，矗立彰化市也近一甲子。兩大地標均是很多人兒時的回憶。

不過，八卦山牌樓因風吹日曬，表層油漆剝落嚴重，為迎接今年彰化建縣300年，黑松公司再慨然贊助300萬元，辦理牌樓修繕、換新妝，卻因牌樓位於交通重要路段，增加施工困難度，加上物價和工資全面調漲，以致影響營造公司投標意願，從去年12月上網招標，已3次流標。

文化局檢討原因、市場調查及專家學者審查增加經費的合理性後，決議增加135萬元金額，並對交通維持管理需求考量，工期增加30天，總計150天。張雀芬說，感謝縣長王惠美的支持，經重新招標後，上月30日以389萬元順利發包。

張雀芬說，牌樓修繕工項包括牌樓彩繪修復、屋頂新作琉璃筒板瓦、牌樓彩繪修復倒吊屋、新作照明燈具及管線等，預定年底前完工，期能在彰化縣建縣300年，為地標性建築恢復光彩。

文化局表示，八卦山牌樓的造型設計採用北式宮殿建築風格，以鋼筋水泥的工法，依道路尺度構成三間四柱的格局，朱紅的樓柱撐起三面往天際揚起的琉璃屋瓦，兩側垂脊交叉設置正吻神獸，以佛教聖獸大象造形的斗拱，呼應著屹立八卦山上的釋迦大佛，牌樓上的北式風格彩繪，讓整座牌樓美輪美奐。

彰化八卦山牌樓是大佛的迎賓門，牌樓修繕工程最近終於完成發包，期能趕上彰化縣建縣三百年。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山牌樓是大佛的迎賓門，牌樓修繕工程最近終於完成發包，期能趕上彰化縣建縣三百年。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山牌樓是大佛的迎賓門，牌樓修繕工程最近終於完成發包，期能趕上彰化縣建縣三百年。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山牌樓是大佛的迎賓門，牌樓修繕工程最近終於完成發包，期能趕上彰化縣建縣三百年。記者劉明岩／攝影
歷經3次流標的彰化八卦山牌樓修繕工程，最近終於完成發包，期能趕上彰化縣建縣三百年。記者劉明岩／攝影
歷經3次流標的彰化八卦山牌樓修繕工程，最近終於完成發包，期能趕上彰化縣建縣三百年。記者劉明岩／攝影

文化局

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