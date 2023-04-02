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台中光復新村第1筆標租案 將開辦Longstay
國有財產署擬定「文化標租」政策，列入文化景觀的台中市霧峰區光復新村採分街廓標租，第一筆標租案由無限連結公司標租忠孝路5間房舍，計畫經營Longstay業務，市議員李天生說，由於光復新村僅開發1/3，立委何欣純、林靜儀爭取納入參山國家風景區全面規畫，協助光復新村風華再現。
李天生說，國有財產署擬定「文化標租」政策，國有文資土地不再提供無償使用，
光新復新村內現有勞工局「摘星計畫」、原民會「原流新創聚落」不在國產署收回範圍，社會局「INGO」停止委託管理，將輔導進駐單位改向國產署標租。
無限連結公司表示，將延續其在台東、南投營運Longstay的經驗，在標租光復新村房舍後，計畫投資上千萬元打造Longstay基地，並計劃納入國際背包客及失智症照顧等業務，提供更多服務，同時一併保留光復新村省府眷舍文化資產，至於標租期限為5年，得延長3次，可長達20年。
在地社團「台灣花園城市發展協會」秘書長吳東明認為，國產署出租土地、房舍，邀集民間的創意與資源進駐，將可以提升光復新村的活力；為避免未來各個單元的經營方向缺乏一致性，影響光復新村文化景觀特色，主張設立管理機關，以整體性的角度統籌規劃，建立橫向聯繫與妥善管理，不要讓光復新村淪為大雜院。
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