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高美濕地對身障者不友善 楊典忠：公廁在800公尺外

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員楊典忠表示，高美濕地是國際公認一生必遊的景點，但是無障礙設施卻相當不友善，而且連公廁設置都要到7、800公尺以外的體驗館才有。圖／中市議員楊典忠提供
台中市議員楊典忠表示，高美濕地是國際公認一生必遊的景點，但是無障礙設施卻相當不友善，而且連公廁設置都要到7、800公尺以外的體驗館才有。圖／中市議員楊典忠提供

聯合報「陽光行動」專題報導身障出遊許多環境不友善，包括號稱一生必訪的台中高美濕地台中市議員楊典忠今天表示，高美濕地除了無障礙設施不友善，連公廁都設在800公尺外才有，他要求台中市政府加強無障礙友善設施，才不會讓遊客到高美濕地，敗興而歸。

台中市議員楊典忠表示，高美濕地是國際公認一生必遊的景點，但是無障礙設施卻相當不友善，而且連公廁設置都要到7、800公尺以外的體驗館才有，他說台中市政府由副市長定期召開高美濕地提振觀光跨局處工作小組，只流於交通疏導而已，他希望市府對海線觀光發展要積極提出具體措施，加強友善旅客無障礙設施，才不會讓遊客因為簡陋的是公共設施敗興而歸。

清明連假中，各地出遊人潮熱絡，對於身障者或輪椅族，從南投日月潭、台中高美濕地到網紅民宿，從交通、住宿到上廁所，旅程常一路坎坷，無障礙設施虛有其表，讓他們大嘆「美景當前，卻寸步難行」。

號稱「一生必遊」的台中高美濕地，台中市脊髓損傷者協會理事陳華國指出兩處入口差異大，一處道路平穩，但得繞遠路；離停車場較近的斜坡道則很陡峭，輪椅族很吃力，也暗藏倒退嚕的安全風險。

台中市農業局指該斜坡道是海堤，非無障礙坡道，會研議是否須增設公告。

高美濕地 台中市 身障者

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