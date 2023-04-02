中市抽查玩具近1成5不合格 經發局：限期未改善即開罰

4月4日兒童節將至，玩具不斷推陳出新、琳瑯滿目，中市經發局自今年1月起持續抽查，至今抽查73件，其中5件不合格，不合格率近1成5，主因包含「不符規定態樣為玩具名稱」、「材質明顯和實體玩具不相稱」等，皆已要求業者限期改善，否則將依《商品標示法》查處2萬至20萬元罰鍰。

經發局表示，玩具須依國家標準CNS 4797「玩具安全」，進行檢驗並貼附「商品檢驗標識」。家長選購及使用玩具時，勿讓孩童將玩具放入口中啃咬，以免攝入塑化劑；玩具附件的提繩、電線不可過長，以免使用時發生繞頸危險。

經發局指出，選購玩具時，要注意購買附有「商品檢驗標識」及「完整中文標示」的玩具商品，若業者標示不清、販售未標示商品檢驗標識的玩具商品，經查獲後，未依期限內改善，將依《商品標示法》查處2萬至20萬元罰鍰。

經發局提醒，使用玩具後，應保持洗手習慣，勿將非適用年齡玩具給幼童玩耍，才能買得開心，玩得安心。