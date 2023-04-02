八仙山森林療癒活動 3梯次即日起可報名參加
森林療癒是簡單且無副作用的身心靈健康促進方式，林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心將於今年4月15日、5月20日及8月26日舉辦3場森林療癒活動，即日起開放報名。
東勢林管處表示，曾有參與過八仙山自然教育中心森林療癒活動的學員分享，「身為母親與女兒，照顧家人時，很少有機會照顧自己，被森林安心呵護的感覺，很珍貴」。
該處規劃於春、夏、秋季推出3場森林療癒系列活動，4月15日「織春ｘ森命之樹」為透過林業人經營森林的方式來反思如何照護自己的內心；5月20日「初夏ｘ頌缽‧森林瑜珈」帶領民眾在八仙山森林浴步道伸展四肢，透過森林瑜珈與頌缽的聲音沉澱心靈，舒緩平日累積的壓力與情緒；8月26日「秋藝ｘ與森共花」於園區內蒐集獨特的自然素材，上一堂別出新裁的花藝課。
「來去森林旅行吧！」系列活動即日起開放報名，課程早鳥優惠價為每人1800元，詳細課程內容及報名方式可查詢「台灣山林悠遊網」，點選「自然教育」分頁八仙山成人活動，或於Facebook搜尋「八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心」。
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